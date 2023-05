Der Herr der Ringe Gollum: Dateigröße auf PS4 & PS5 bekannt – Preload startet in Kürze

Nach mehreren Verschiebungen wird das vom Hamburger Entwicklerstudio Daedalic Entertainment entwickelte Stealth-Adventure „Der Herr der Ringe: Gollum“ Ende der Woche für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Dank den Angaben von „PlayStation Game Size“ wissen wir kurz vor dem Release, wie viel freier Speicherplatz auf den PlayStation-Konsolen reserviert werden muss. Auf der PlayStation 4 belegt „Der Herr der Ringe: Gollum“ 30,51 Gigabyte, während Spielerinnen und Spieler auf der PlayStation 5 von der effektiven Komprimierungstechnologie Kraken profitieren.

Auf Sonys aktueller Konsole muss daher nur für 18,66 Gigabyte an freiem Speicher gesorgt werden. Mögliche Updates kämen im Zweifelsfall noch hinzu.

Erlebt Gollum aus einem neuen Blickwinkel

Die Geschichte von „Der Herr der Ringe: Gollum“ spielt in der gleichen Welt wie die von den Amazon Studios produzierte TV-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“. Ihr übernehmt die Kontrolle über den namensgebenden Charakter und ehemaligen Hobbit Smeagol, der vom Ring der Macht verführt und nach und nach in die durchtriebene Kreatur Gollum verwandelt wurde.

Im neuen Werk von Daedalic Entertainment erhalten wir erstmals die Möglichkeit, in die Rolle von Gollum zu schlüpfen und das tragische Schicksal des Protagonisten aus einem ganz neuen Blickwinkel zu erleben. Da es sich bei Gollum um einen physisch eher schwachen Charakter handelt, verlasst ihr euch in erster Linie auf dessen Stealth-Fähigkeiten und versucht, euch möglichst unauffällig durch die Spielwelt zu bewegen.

„Gollum ist geschickt und durchtrieben, wird aber auch von seiner gespaltenen Persönlichkeit geplagt. Es liegt also an den Fans zu entscheiden, ob die dunkle Seite von Gollum die Oberhand gewinnt oder ob in dem, was Sméagol einst war, noch ein Funken Vernunft steckt“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Der Herr der Ringe: Gollum“ erscheint am Donnerstag, den 25. Mai 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Eine Umsetzung für Nintendos Switch befindet sich ebenfalls in Entwicklung und folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Vorbesteller auf den PlayStation-Konsolen können das Spiel ab dem morgigen Dienstag herunterladen, um pünktlich zum Release loslegen zu können.

