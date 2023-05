Assassin’s Creed Mirage: Geleakter Termin bei japanischen Händlern aufgetaucht

Vor einer Woche nannte der Leaker j0nathan den 12. Oktober 2023 als Erscheinungstermin von „Assassin’s Creed: Mirage“. Laut ihm soll sich Ubisoft intern auf dieses Datum geeinigt haben.

Seine Quelle scheint Recht zu haben: Auf der japanischen Produktseite von Amazon ist im Moment tatsächlich dieser Termin zu sehen. Und auch in den Shops Yodobashi und Biccamera wird der 12. Oktober angegeben. Um einen Platzhalter handelt es sich wohl nicht, da japanische Händler so etwas grundsätzlich nicht angeben. Fehlt also nur noch die offizielle Bestätigung durch Ubisoft.

Möglicherweise folgt die offizielle Verkündung auf dem nächsten „Ubisoft Forward“-Event. Am 12. Juni ist es so weit. Hier wird der französische Publisher verschiedenste kommende Spiele vorstellen. Auch ein Trailer auf dem heutigen PlayStation Showcase wäre möglich, wo neben First-Party- auch Third-Party-Studios ihren Auftritt haben.

Ursprünglich plante Ubisoft anscheinend, das Action-Adventure im August herauszubringen. Innerhalb des Teams soll es jedoch zu gleich zwei Verschiebungen gekommen sein. Ein anderer Leaker ging noch weiter und meinte: Der Release findet erst im Jahr 2024 statt. Wann es letztendlich so weit ist, werden wir wohl bald erfahren.

Mit „Assassin’s Creed: Mirage“ erwartet euch nach langer Zeit wieder ein klassischer Ableger. Das heißt, es ist ein lineares Adventure mit Stealth-Elementen und kein vollgestopftes RPG. Dem Leak von j0nathan zufolge beträgt die Spielzeit etwa 15 Stunden. Was er sonst noch verriet, erfahrt ihr in diesem Artikel.

