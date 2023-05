Dreams: Update 2.57 ist da und entfernt einige Funktionen im Hinblick auf baldiges Support-Ende

Das Playstation-exklusive Sandbox-Spiel „Dreams“, das ursprünglich für die PS4 erschienen ist und auf nutzergeneriertem Content basiert, hat ein Update erhalten, das auf die baldige Einstellung des Live-Supports vorbereiten soll. „Media Molecule“ hat Einzelheiten zu den Inhalten des Updates auf der offiziellen Website des Spiels veröffentlicht.

„Dreams“ wurde 2019 im Early Access und ein Jahr später offiziell released. Es basiert auf einem großen kreativen Baukasten, mit dem die Spieler ihre eigenen Spielekreationen entwickeln und mit anderen teilen können. Es wurde auf der Gamescom 2019 mit dem Best of Gamescom Award ausgezeichnet.

Vor kurzem hat Entwickler „Media Molecule“ jedoch angekündigt, dass der Support für „Dreams“ im September dieses Jahres eingestellt wird, da sich das Studio auf ein neues Projekt konzentrieren möchte. Damit einher geht ein Umzug auf einen neuen Server, was für einige Limitationen in der neuen Version sorgt.

Neues Update entfernt einige Features in Vorbereitung auf Support-Ende

In der neuen Version 2.57 ist die Menge an Kreationen, die ihr hochladen könnt, beschränkt. Wie bereits angekündigt, stehen nun nur noch 5 GB Online-Speicherplatz zu Verfügung und die Anzahl der hochladbaren Online-Kreationen und -Fotos ist auf 256 limitiert worden. Eure bereits bestehenden Werke werden nicht in die Limits mit einberechnet. Die Funktion, Kreationen zu archivieren, wurde entfernt. Ihr könnt diese nun direkt löschen.

Zusätzlich wurden einige kleinere Funktionen entfernt, wie die Preisblasen, die CoMmunity-Jams-Funktion und die Twitch-Integration. Außerdem steht die kostenlose Testversion des Spiels nicht mehr zur Verfügung. Wer „Dreams“ also weiterhin spielen will, muss ein Upgrade auf die Vollversion durchführen. Mit Veröffentlichung des Updates wurden zudem drei kleine Videos veröffentlicht, die einige der Änderungen genauer beleuchten.

„Dreams“ ist seit dem 14. Februar 2020 offiziell für PS4 erhältlich. Es ist aber auch auf der PS5 spielbar. Was das neue Projekt von „Media Molecule“ sein wird, ist noch nicht bekannt. Vielleicht können wir eine Wiedergeburt der „Little Big Planet“-Reihe erwarten, die ebenfalls vom britischen Studio stammt.

