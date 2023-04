Media Molecule: Creative-Director & Mitgründer Mark Healey verlässt das Dreams-Studio

In der vergangenen Woche gab das britische Entwicklerstudio Media Molecule bekannt, dass der Live-Support des kreativen Baukastens „Dreams“ am 1. September 2023 eingestellt wird. Zugunsten eines neuen Projekts, wie es in der entsprechenden Ankündigung weiter hieß.

Ergänzend zu dieser Mitteilung an die „Dreams“-Community wies Mark Healey, einer der Mitgründer von Media Molecule, darauf hin, dass er sich nach 17 Jahren dazu entschlossen hat, die „LittleBigPlanet“- und „Dreams“-Macher zu verlassen. Während seiner Zeit bei Media Molecule war er als Creative-Director maßgeblich für „LittleBigPlanet“ (2008) und „LittleBigPlanet 2“ (2011) mitverantwortlich.

Darüber hinaus fungierte Healey als ausführender Game-Director von „Dreams“ (2020). Eigenen Angaben zufolge möchte Healey der Videospielindustrie treu bleiben und sich neuen kreativen Herausforderungen stellen. Näher ins Detail ging er diesbezüglich allerdings nicht.

Das sagt Healey zu seinem Abgang

Healey äußerte sich zu seinem Abschied von Media Molecule wie folgt: „17 Jahre nach der gemeinsamen Geburt und dem Aufbau von Media Molecule habe ich für mich beschlossen, dass es an der Zeit ist, das Nest zu verlassen, die Segel zu setzen und einen neuen Kurs einzuschlagen. […] Von LittleBigPlanet bis Dreams und darüber hinaus. Ich bin stolz darauf, meinen Teil dazu beigetragen zu haben, und glücklich, mit einigen wirklich brillanten Leuten gejammt zu haben.“

„Aber eine starke kosmische Brise zieht mich und mein Piratenherz ist erwacht. Ich werde nicht jünger. Also werde ich mich eine Weile den Winden meiner verschiedenen Kuriositäten hingeben und sehen, wohin sie mich führen. Also auf zu Neuanfängen, dem Herzen folgen und das Unbekannte erkunden – Yo ho ho und eine Flasche Rum – ich gehe auf ein Piraten-Abenteuer! (Einem, bei dem es darum geht, Spiele zu machen).“

Ob der Abschied von Healey mit dem Ende der Live-Unterstützung von „Dreams“ in Verbindung stehen könnte, ließen sowohl der Mitgründer von Media Molecule als auch das im englischen Guildford ansässige Studio offen.

(2/4) From LittleBigPlanet to Dreams and beyond – proud to have played my part and lucky to have jammed with some truly brilliant people – and such a wonderfully talented Community which I will continue to be a fan of… — Marcos (@marcoshealey) April 17, 2023

(4/4)…So here’s to new beginnings, following one’s heart and exploring the unknown – Yo ho ho and a bottle of rum – I’m off on a Pirate adventure! (One that involves making games that is). 🏴‍☠️ — Marcos (@marcoshealey) April 17, 2023

