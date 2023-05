Wo Long Fallen Dynasty: Update 1.08 mit Endgame-Inhalten, Bugfixes und mehr steht bereit

Zum Abschluss der Woche versorgten die Entwickler von Team Ninja das hauseigene Action-Rollenspiel „Wo Long: Fallen Dynasty“ mit einem umfangreichen neuen Update.

Dieses hebt das Soulslike-Abenteuer auf die Version 1.08 und bringt laut offiziellen Angaben unter anderem neue Inhalte für das Endgame mit sich. Freuen dürfen wir uns über das neue Schlachtfeld „Crouching Dragons‘ Battle Royale“, das über das Reise-Menü verfügbar wird, sobald die „Prüfung des geduckten Drachen“ erfolgreich abgeschlossen wurde.

Zu beachten ist, dass durch den Tod verlorene Moralpunkte auf diesem Schlachtfeld nicht wiederhergestellt werden können, indem der Gegner erneut herausgefordert wird. Auf dem neuen Schlachtfeld steht ihr vor der Aufgabe, mehrere Bosskämpfe am Stück zu meistern.

Weitere Optimierungen verbessern das Spielerlebnis

Ergänzend zu den neuen Endgame-Inhalten umfasst das Update auf die Version 1.08 kleinere Quality-of-Life-Anpassungen, mit denen für eine rundere Spielerfahrung gesorgt werden soll. So wurde „Wo Long: Fallen Dynasty“ nicht nur durch die „Kampfkünste tauschen“-Funktion erweitert.

Darüber hinaus ist es nach der Installation des neuen Updates möglich, Setboni zu vergleichen und ihren Status über das Ausrüstungsmenü zu prüfen. Weiter heißt es, dass ein Problem behoben wurde, das dazu führen konnte, dass der Abgleich bei Online-Suchen manchmal mehr Zeit als nötig in Anspruch nahm.

Abgerundet wird das umfangreiche Update auf die Version 1.08 von diversen Bugfixes, mit denen Fehler in unterschiedlichen Bereichen aus der Welt geschafft wurden. Den kompletten Changelog und alle weiteren Details zum neuen Update findet ihr wie gehabt auf der offiziellen Website.

„Wo Long: Fallen Dynasty“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Aktuell arbeiten die Entwickler von Team Ninja bereits an ihren nächsten Projekten.

Darunter „Rise of the Ronin“, das in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment entsteht und 2024 exklusiv für die PlayStation 5 erscheint.

