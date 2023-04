Wo Long Fallen Dynasty: Großer Meilenstein erreicht – Der nächste Erfolg für Team Ninja

Nachdem der japanische Publisher Koei Tecmo Games in dieser Woche seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegte, lieferte uns das Unternehmen zum Abschluss der Woche ein Update zu den Verkaufszahlen von „Wo Long: Fallen Dynasty“.

Wie Koei Tecmo Games bekannt gab, verkaufte sich das von Team Ninja entwickelte Action-Rollenspiel seit dem offiziellen Release am 3. März 2023 mehr als eine Million Mal. Bei den Verkaufszahlen wurden laut Koei Tecmo Games sowohl die Absätze über den Einzelhandel als auch die Downloads über Plattformen wie den PlayStation Store berücksichtigt.

Weiter heißt es, dass „Wo Long: Fallen Dynasty“ von der Veröffentlichung im Xbox Game Pass profitierte und es bereits auf mehr als 3,8 Millionen Spielerinnen beziehungsweise Spieler bringt.

In einem aktuellen Tweet bedankten sich die Verantwortlichen hinter „Wo Long: Fallen Dynasty“ für die Unterstützung und wiesen noch einmal darauf hin, dass insgesamt drei Download-Erweiterungen zum Action-Rollenspiel geplant sind. „Milizkrieger, Wo Long: Fallen Dynasty hat über eine Million Einheiten verkauft und über 3,8 Millionen Spieler erreicht. Vielen Dank für die tolle Unterstützung! Das Team arbeitet hart an zukünftigen Updates sowie den kommenden drei DLCs“, so Koei Tecmo Games.

Wann mit der offiziellen Enthüllung der geplanten DLCs zu rechnen ist, verrieten Team Ninja beziehungsweise Koei Tecmo Games bislang nicht. Zuletzt stellten die Entwickler das Update auf die Version 1.06 bereit, das mit der „Inneren Disziplin“ ein komplett neues Feature mit sich brachte.

Mit der „Inneren Disziplin“ wird euch die Möglichkeit geboten, euren maximalen Moralwert festzulegen und zu verhindern, dass euer Moralrang über den von euch gewünschten Wert steigt. Alle weiteren Details zum Update 1.06 haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Wo Long: Fallen Dynasty“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Militia warriors, #WoLongFallenDynasty has sold over 1 million units & has reached over 3.8 million players!

Thank you for the tremendous support! The team is hard at work with future updates as well as the upcoming 3 DLCs.

We hope you look forward to our future announcements. pic.twitter.com/iIaPOvyOFO

— Wo Long: Fallen Dynasty (@WoLongOfficial) April 28, 2023