Ninja Gaiden oder Dead or Alive?: Team Ninja deutet neues Projekt für 2023 an

Wie wir wissen, arbeiten die „Nioh“- und „Wo Long: Fallen Dynasty“-Macher von Team Ninja seit mehreren Jahren am Action-Rollenspiel „Rise of the Ronin“, das 2024 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Zum Start in die neue Woche erreichte uns das Gerücht, dass in der Vergangenheit noch an einem weiteren Projekt gearbeitet wurde, das auf seine Enthüllung wartet und für einen Release in diesem Jahr vorgesehen ist. Den laut der Gerüchteküche entscheidenden Hinweis soll ein Interview mit Fumihiko Yasuda, dem Boss von Team Ninja, geliefert haben, in dem Yasuda von einem neuen Projekt für 2023 sprach.

Auf das Anfang März veröffentlichte „Wo Long: Fallen Dynasty“ soll er sich dabei nicht bezogen haben.

Woran arbeitet Team Ninja?

„Wir entwickeln Rise of the Ronin jetzt seit ungefähr sieben Jahren und planen, es 2024 zu veröffentlichen“, wird Yasuda in einer Übersetzung von DualShockers zitiert. Zum vermeintlichen weiteren Projekt von Team Ninja hieß es: „Dieser Titel wird 2023 veröffentlicht, und wir möchten 2025 einen neuen Titel veröffentlichen. Ich hoffe, ich in der Zukunft in der Lage bin, Ihnen mehr darüber zu berichten.“

Woran Team Ninja neben „Rise of the Ronin“ derzeit arbeitet beziehungsweise arbeiten lassen könnte, ist unklar. In der Vergangenheit zeigte sich das Studio zwar immer wieder offen für eine Rückkehr der beiden Marken „Dead or Alive“ und „Ninja Gaiden“, ließ in Person von Yasuda im November 2022 jedoch verlauten, dass bezüglich möglicher Reboots derzeit keine konkreten Pläne verfolgt werden.

Möglicherweise bezieht sich Team Ninjas Yasuda also auf ein kleineres Projekt, das in diesem Jahr angekündigt und veröffentlicht werden soll. Denkbar wäre beispielsweise eine Enthüllung auf kommenden Events wie dem Start des diesjährigen Summer Game Fest am 8. Juni 2023.

Natürlich immer vorausgesetzt, dass es bei der Übersetzung des Interviews vom Japanischen in das Englische nicht zu einem Missverständnis kam. Wir halten euch über die weitere Entwicklung in diesem Fall natürlich auf dem Laufenden.

