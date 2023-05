PlayStation Showcase: Weitere Veranstaltungen in diesem Jahr

Nach dem PlayStation Showcase in der vergangenen Woche gab es bei vielen Zuschauern aufgrund des Mangels an großen Exklusivspielen der First-Party-Studios zwar enttäuschte Gesichter. Gleichzeitig kam aber auch das Gerücht auf, dass Sony noch einige große Projekte in der Hinterhand hat, die für eine Enthüllung bereit wären.

Passend dazu wies Kotakus Senior Reporter Ethan Gach darauf hin, dass für dieses Jahr weitere PlayStation-Events geplant sind, die ebenfalls gefüllt werden möchten. „Ich habe von Quellen gehört, dass sowohl PlayStation als auch Nintendo in diesem Jahr zusätzliche digitale Showcases veranstalten werden“, so seine Worte.

Eine bahnbrechende Neuigkeit ist das sicherlich nicht, da bereits damit gerechnet wurde, dass weitere digitale Showcases in der Pipeline sind. Immerhin befinden sich bei PlayStation mehrere First-Party-Spiele in Arbeit, die irgendwann angekündigt werden müssen.

Und dann ist da noch die große Liste der Drittanbieter, von denen viele auf die Werbewirkung von PlayStation angewiesen sind, um ihre Spiele bekannt zu machen. Laut Ethan Gach könnte es in den nächsten Wochen und Monaten weitere Einzelheiten geben.

Sources are telling me both PlayStation AND Nintendo will have additional digital showcases this year.

Keep your eyes tuned to this channel and watch the space for more developments in the coming weeks and months… pic.twitter.com/uBF24PjdfM

— AmericanTruckSongs9 (@ethangach) May 28, 2023