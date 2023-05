Quantum Error: Frische Eindrücke in Kürze – Entwickler liefern Status-Update

Wie die Entwickler von TeamKill Media noch einmal bestätigten, ist der kosmische Horror "Quantum Error" weiterhin für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen. Zudem wurde versprochen, dass wir in Kürze mehr zu sehen bekommen.

Mit „Quantum Error“ entsteht bei den Entwicklern von TeamKill Media ein Horror-Titel, der laut offiziellen Angaben sowohl mit seiner spannenden Geschichte als auch der schaurigen Atmosphäre punkten wird.

Auch wenn uns TeamKill Media zuletzt mehrfach versicherte, dass „Quantum Error“ für einen Release in diesem Jahr vorgesehen ist, lassen aktuelles Gameplay-Material und zusätzliche Details weiter auf sich warten. Laut einem neuen Status-Update der Entwickler wird die Wartezeit aber schon bald ein Ende haben.

Demnach soll es schon „in Kürze einiges zu Quantum Error“ zu sehen geben“. Einen konkreten Termin nannte das Studio zwar nicht, denkbar wäre aber, dass sich TeamKill Media hier auf das Summer Game Fest 2023 am 8. Juni 2023 oder weitere Events, die in den nächsten Wochen und Monaten stattfinden, bezieht.

Entwicklung so gut wie abgeschlossen

Weiter geht aus einem offiziellen Tweet hervor, dass die Entwicklung von „Quantum Error“ so gut wie abgeschlossen ist. Daher geht TeamKill Media auch weiterhin fest von einem Release in diesem Jahr aus. Vorerst gilt diese Angabe allerdings nur für die PlayStation 5-Version, die im Fokus der internen Bemühungen steht.

Ein Schritt, der TeamKill Media laut eigenen Angaben in die Lage versetzen wird, regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten und den exklusiven Features der PlayStation 5 zu machen. Umsetzungen für die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 4 befinden sich ebenfalls in Entwicklung. Diese werden jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Die Geschichte von „Quantum Error“ dreht sich um eine Monad-Quantenforschungseinrichtung, die sich rund 30 Kilometer vor der kalifornischen Küste befindet und von einer unbekannten Entität angegriffen wird. Nachdem die Einrichtung in Flammen aufging, wurde ein Notruf an die Garboa-Feuerwehr in San Francisco gesendet.

Eure Aufgabe besteht darin, so viele Menschen wie möglich aus diesem Inferno zu retten. „Doch was als Rettungsmission beginnt, gerät schnell ins Zwielicht, als ihr dort ankommt und feststellt, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Oh yeah, we are so close to being finished with development… should be seeing a lot fairly soon 😎 https://t.co/KaP3Qzy0A0 — QUANTUM ERROR (@Quantum_Error) May 29, 2023

