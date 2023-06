The Valiant: Current-Gen-Versionen des Strategiespiels haben einen Termin

The Valiant:

"The Valiant" kommt bald auf die Konsolen.

Seit dem 19. Oktober 2022 ist das Strategiespiel „The Valiant“ auf dem PC verfügbar. Nun ist auch bekannt, wann die Konsolenfassungen herauskommen: Am 11. Juli dürfen sich die PS5- und Xbox Series-Besitzer in die Echtzeit-basierten Kreuzzüge stürzen.

Old-Gen-Release noch unbekannt

Den Preis verkündete Publisher THQ Nordic ebenfalls. 24,99 Euro müssen die Spieler zahlen. Offen ist allerdings weiter, wann die Last-Gen-Versionen erscheinen. Das mittelalterliche Game ist nämlich auch für die PS4 und Xbox One geplant.

Die Steam-Bewertungen deuten auf ein mittelmäßiges Spielerlebnis hin. Immerhin 61 Prozent der User haben sich für eine positive Rezension entschieden. Wer sich für Echtzeit-Strategietitel begeistern kann, sollte mit „The Valiant“ seinen Spaß haben. Auf Steam beträgt der Preis übrigens 39,99 Euro, während im Epic Games Store gerade ein Rabatt in Höhe von 50 Prozent verfügbar ist.

Zur Geschichte: Theoderich von Akenburg war früher ein Kreuzritter, der nach langer Zeit erneut in den Kampf zieht. Er will seinen ehemaligen Mitstreiter Ulrich davon abhalten, die zerbrochenen Teile eines Artefakts zu finden und zusammenzusetzen. Falls er das schafft, drohen der Welt schwerwiegende Konsequenzen, weshalb Theoderich sich auf eine Reise durch Europa begibt. Sogar in den nahen Osten führt es den Krieger.

Ihr könnt nicht nur alleine, sondern auch mit Freunden spielen. Entweder ihr messt euch in verschiedenen PvP-Modi oder ihr bekämpft als Trio gegnerische Horden.

Um den Release der Konsolenversionen bekanntzugeben, haben die Verantwortlichen einen Trailer bereitgestellt. Schaut ihn euch hier an.

„Ein Veteran der Kreuzzüge, ein uraltes Artefakt und die Verlockung der Macht. Die Stunde der Abrechnung rückt auf den Konsolen näher – wirst du die Welt vor deinem ehemaligen Waffenbruder retten können?, wird in der Beschreibung gefragt.

