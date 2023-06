Payday 3: Bekannter Leaker nennt Releasetermin des Coop-Shooters

Mittlerweile arbeiten die Entwickler der Starbreeze Studios seit mehreren Jahren am kooperativen Shooter „Payday 3“, der vor wenigen Wochen noch einmal für einen Release in diesem Jahr bestätigt wurde.

Nachdem Anfang Mai bekannt gegeben wurde, dass wir uns im Laufe des Sommers auf eine ausführliche Gameplay-Präsentation zu „Payday 3“ freuen dürfen, könnte ein alter Bekannter schon jetzt den Releasetermin des Coop-Shooters in Umlauf gebracht haben. Die Rede ist vom Leaker „Aggiornamenti Lumia“, der sich bei seinen Angaben auf die Daten des Xbox Stores bezieht.

Wie „Aggiornamenti Lumia“ berichtet, ist „Payday 3“ für eine Veröffentlichung am 21. September 2023 vorgesehen. Für die Glaubwürdigkeit des Leakers spricht, dass er mit seinen Angaben in der Vergangenheit immer wieder richtig lag.

Präsentation auf dem Summer Game Fest 2023?

Die Tatsache, dass der Releasetermin von „Payday 3“ ausgerechnet in dieser Woche geleakt wurde, könnte darauf hindeuten, dass auch die Entwickler von Starbreeze zu den Studios gehören, die im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest am morgigen Donnerstag Abend mit von der Partie sind und uns einen genaueren Blick auf kommende Highlights ermöglichen – in diesem Fall „Payday 3“.

Allzu viele Details zum Nachfolger nannten die Starbreeze Studios bisher nicht und wiesen lediglich darauf hin, dass wir uns auf ein Wiedersehen mit den aus dem ersten Ableger bekannten Charakteren Dallas, Hoxton, Chains und Wolf freuen dürfen, die in der US-Metropole New York City ihrem kriminellen Treiben nachgehen.

Ein weiteres Mal sind die Protagonisten dazu gezwungen, sich in der Welt des organisierten Verbrechens zu beweisen und kooperative Raubzüge durchzuführen. Offiziellen Angaben zufolge führt der Wechsel auf die Unreal-Engine dazu, dass die Zeiten, in denen Konsolenspieler hinsichtlich der Inhalte und Updates zurückstecken mussten, vorbei sind. Stattdessen sollen bei „Payday 3“ alle Plattformen gleich behandelt werden.

Weitere Meldungen zu Payday 3:

„Payday 3“ erscheint 2023 für die Konsolen und den PC.

PAYDAY 3 | Release Date: September 21, 2023 pic.twitter.com/qGi6DU93U8 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 6, 2023

Weitere Meldungen zu PayDay 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren