Crossfire Sierra Squad: Trailer und Release-Zeitraum zum PSVR2-Shooter enthüllt

Der für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 entwickelte Shooter „Crossfire: Sierra Squad“ hat einen groben Release-Termin erhalten und wird demnach im August dieses Jahres auf den Markt gebracht. Einen Trailer können sich Interessenten schon heute anschauen.

In „Crossfire: Sierra Squad“ sind Spieler der Anführer eines paramilitärischen Elite-Fireteams der Organisation Global Risk, das sich einem unerwarteten Scharmützel mit der rivalisierenden Organisation Black List stellen muss.

Reichlich Waffen, Koop und mehr

„39 Waffentypen, darunter Pistolen, Gewehre, werfbare und zurückwerfbare Granaten und Scharfschützengewehre mit revolutionärer Zielfernrohrmechanik, bieten euch zahlreiche Möglichkeiten, 17 Arten von Feinden zu erledigen. Ihr werdet auch mit schwerer Artillerie wie Hubschraubern und LAVs im vollen 360°-VR-Raum kämpfen“, so die Macher kürzlich.

„Crossfire Sierra Squad“ lässt Spieler 13 Missionen einer Einzelspieler-Kampagne meistern. Ebenfalls sind sie mit einem Freund in der Lage, in einen 2-Spieler-Koop-Modus einzutauchen sowie 50 Squad-Missionen zu bewältigen. Zudem besteht die Möglichkeit, in „Crossfire Sierra Squad“ im Horde-Modus mit bis zu vier Spielern auf Gegnerjagd zu gehen.

„Einen Angriff mit einem Freund zu koordinieren, um ein Bataillon gegen scheinbar unüberwindbare Hindernisse in der VR zu besiegen, hat etwas, das sich einfach so befriedigend anfühlt, wie ein Kuss des Chefs“, so die Macher zur Koop-Komponente.

Weitere Meldungen vom Summer Game Fest:

Während der genaue Release-Termin von „Crossfire Sierra Squad“ weiterhin aussteht, kann ein Blick auf den anfangs erwähnten Trailer geworfen werden. Im PlayStation Store ist es bereits möglich, den Titel auf die Wunschliste zu packen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Crossfire: Sierra Squad.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren