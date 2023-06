Xbox: Games Showcase & Starfield Direct heute im Livestream

Der Xbox Games Showcase und Starfield Direct werden heute Abend ausgestrahlt. Dank eines Livestreams können Spieler dabei sein und verfolgen, was die Redmonder mit ihrem Xbox-Label in petto haben,

Nachdem die Eröffnungsshow des Summer Game Fests phasenweise recht ernüchternd war und in den vergangenen Tagen kleinere Events mit Trailern folgten, steht heute eines der Highlights der diesjährigen Streaming-Reihe bevor. Microsoft wird den Xbox Games Showcase veranstalten. Und Spieler können die Ankündigungen und Präsentationen einmal mehr live verfolgen.

Der diesjährige Xbox Games Showcase startet am heutigen Sonntag um 19 Uhr und wird zwei Stunden später wieder beendet. Inbegriffen ist in dieser Zeitplanung offenbar schon die Präsentation von „Starfield“, die allein 30 Minuten in Anspruch nehmen soll. So schrieb Microsofts Aaron Greenberg kürzlich: „Ungefähr zwei Stunden nonstop Spiele, Spiele, Spiele, Spiele und Starfield!“ Dementsprechend müsste der reine Xbox Games Showcase etwa 90 Minuten lang sein.

Xbox Games Showcase & Starfield Direct im Livestream

Verfolgt werden können die Enthüllungen und Präsentationen auf den Kanälen von Microsoft, darunter Youtube, Twitch, und Facebook. Nachfolgend ist der Player von Youtube eingebettet.

Was wird auf dem Xbox Games Showcase gezeigt?

Im Rahmen der heutigen Veranstaltung möchte Microsoft für einige Ankündigungen sorgen und auch Updates zu bereits angekündigten Spielen herausgeben, wobei die Produktionen der First-Party-Studios im Mittelpunkt stehen dürften, während auch Games von externen Partnern zu erwarten sind.

Bemerkenswert ist, dass sich Microsoft diesmal nicht auf einen 12-Monats-Zeitraum konzentrieren möchte, sodass auch Spiele gezeigt werden, die darüber hinaus fertiggestellt werden. Ebenfalls soll es Trailer zu TV-Serien oder Filmen geben.

Während die Präsentation von „Starfield“ explizit bestätigt wurde und auch ein Xbox Wireless Controller und Headsets im „Starfield“-Design auftauchen dürften, nachdem es in dieser Woche zu einschlägigen Leaks kam, sind viele der anderen Spiele noch ein Geheimnis.

Gerüchte gab es zu einem möglichen Auftritt von „Persona 5 Tactica“ und „Persona 3 Reloaded“. Zudem dürften „Senua’s Saga: Hellblade 2“ und „Forza Motorsport 8“ ein Teil der Show sein, während viele Fans dem neuen „Fable“ entgegenfiebern. Auch der „Cyberpunk 2077“-DLC „Phantom Liberty“ war bereits im Gespräch. Bestätigt ist die Präsentation allerdings nicht.

Ein weiterer Stream namens Xbox Games Showcase Extended wird am 13. Juni ab 19 Uhr ausgestrahlt. Zu erwarten sind ausführliche Interviews zu den Neuigkeiten des Haupt-Showcase sowie Spiele-Updates von Drittanbietern.

