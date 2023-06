Capcom: Zum 40. Jubiläum – Webseite lässt euch Retro-Games spielen und mehr

Am gestrigen Sonntag ist Capcom 40 Jahre alt geworden. Um den runden Jahrestag zu feiern, hat der japanische Publisher eine Webseite namens Capcom Town online gestellt. Bezeichnet wird sie als „das ultimative digitale Reiseziel“.

Wenn ihr die Seite aufruft, seht ihr verschiedene Gebäude, die sich alle anklicken lassen. Eines davon trägt den Titel „Retro Games“ und lässt euch nostalgische Spiele-Klassiker zocken. Darunter befinden sich „Street Fighter II“, „Mega Man“, „Mega Man 2“, „Mega Man X“ und „Final Fight. Entweder ihr benutzt eure Tastatur oder ihr schließt einen Controller an.

Weitere coole Orte sind beispielsweise das Museum. Hier kriegt ihr originale Artworks, Aufnahmen von bekannten Spielszenen und andere interessante Inhalte zu sehen. Ebenfalls einen Besuch wert ist die Merch Factory, wo sich Twitter-Icons herunterladen lassen. Im großen Hauptgebäude erfahrt ihr wiederum etwas über den Geschäftsführer Kenzo Tsujimoto und den Chief Operating Officer Haruhiro Tsujimoto.

Fans der beliebten Capcom-Reihen „Resident Evil“, „Monster Hunter“ und „Devil May Cry“ wurden nicht vergessen. Auch hierzu findet ihr entsprechende Lokalitäten.

Die Capcom-Stadt lebt

Die Stadt ist zudem nicht unbewohnt: Wir beobachten unter anderem, wie Nemesis mit seinem Raketenwerfer Jill Valentine durch die Straßen jagt. Des Weiteren halten sich bekannte Capcom-Helden wie Mega-Man, Ryu, Dante und Vergil in der Umgebung auf.

Gestern auf dem Microsoft Showcase kündigte Capcom übrigens ein neues Spiel an:

Was Capcom sonst noch an Spielen in Petto hat, erfahren wir heute Mitternacht. Dann veranstaltet der Publisher seinen Showcase, der genau 36 Minuten dauern soll. Bestätigt haben die Verantwortlichen bisher „Ghost Trick: Phantom Detective“, „Dragon’s Dogma 2“ und „Exoprimal“.

