PowerWash Simulator: DLC zu Spongebob Schwammkopf lässt euch Bikini Bottom reinigen

Das „Spongebob Schwammkopf Special Pack“ zum „PowerWash Simulator“ erscheint am 29. Juni 2023 um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Den DLC gibt es schon für kleines Geld.

Der „PowerWash Simulator“ erhält ein neues Gebiet zum Reinigen. Dieses Mal können Spieler und Spielerinnen im „Spongebob Schwammkopf Special Pack“ die Unterwasserstadt Bikini Bottom reinigen.

Sobald ihr die Erweiterung erworben habt, könnt ihr im Hauptmenü unter „Specials“ auf die neuen Inhalte zugreifen. Es wird zehn neue Achievements geben, die sich Spieler und Spielerinnen verdienen können.

Diese Maps gibt es im Spongebob-DLC

Fans können sich auf insgesamt sechs neue Maps freuen, in denen sie den Putzteufel spielen dürfen. Folgende Orte müssen vom Schmutz befreit werden:

Die Schneckenstraße

Der Bikini Bottom Bus

Die Krosse Krabbe

Das Burgermobil

Das Unsichtbare Bootmobil

Die Heldenhöhle

Zum ersten Mal in der Geschichte von „PowerWash Simulator“ wurde das Design der Charaktermodells überarbeitet. Das neue Gerät lässt selbst Sandy Cheeks Erfindungen alt aussehen. Zudem passt ihr euch mit der neuen Optik wunderbar der Unterwasserwelt an.

Bereits in der Vergangenheit hat der „PowerWash Simulator“ ulkige Erweiterungen bekommen. So können wir beispielsweise Midgar auf „Final Fantasy 7 Remake“ oder das Craft-Anwesen aus „Tomb Raider“ reinigen. Wir dürfen gespannt sein, welche verrückten Welten wir in Zukunft sonst noch vom Schmutz befreien dürfen.

Die „Spongebob Schwammkopf Special Pack“-Erweiterung erscheint am 29. Juni 2023 zu einem Preis von 7,99 Euro für PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S.

In einem ersten Trailer ist zu sehen, dass Spongebobs markantes Ananashaus und das Nachbarhaus von Thaddäus eine Reinigung vertragen könnten. Auch Patricks Stein könnte etwas mehr Glanz vertragen. Der Hochdruckreiniger steht bereit.

