PowerWash Simulator: Termin für die PS-Konsolen und Tomb Raider-Crossover bestätigt

Wie vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, wird der auf dem PC und der Xbox sehr beliebte „PowerWash Simulator“ noch in diesem Monat für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

In der Zwischenzeit ließen die Entwickler von FuturLab in Zusammenarbeit mit dem Publisher Square Enix einen konkreten Releasetermin springen und gaben bekannt, dass der „PowerWash Simulator“ ab dem 31. Januar 2023 für die PlayStation-Konsolen erhältlich sein wird. Am selbigen Tag werden übrigens auch Spieler und Spielerinnen auf Nintendos Switch mit dem Überraschungshit versorgt.

Ergänzend zur Enthüllung des Releasetermins wurde verkündet, dass am 31. Januar 2023 ein Crossover mit der „Tomb Raider“-Reihe erscheint, das auf allen Plattformen in Form eines kostenlosen Content-Updates angeboten wird.

Als Reinigungskraft im legendären Croft-Anwesen

Im „Tomb Raider“-Crossover des „PowerWash Simulator“ führt euer Weg in das legendäre Anwesen der Familie Croft, wobei die Darstellung des Anwesens aus „Tomb Raider 2“ Pate stand. In insgesamt fünf Missionen steht ihr vor der Aufgabe, die Innenräume der Villa und weitere Bereiche zu säubern. Somit bleibt das Crossover spielerisch dem treu, was bereits im Hauptspiel des „PowerWash Simulator“ geboten wird.

Ihr schnappt euch einen Hochdruckreiniger und macht euch in abwechslungsreichen Missionen daran, Areale von Schmutz zu befreien. Dafür baut ihr euch ein eigenes Geschäft auf, das ihr durch erfolgreich abgeschlossene Aufgaben nach und nach erweitern könnt. Dies wiederum sorgt für effektivere Werkzeuge, die bei den immer schwerer werdenden Aufgaben eine nicht zu unterschätzende Hilfe sind.

Neben dem Karriere-Modus und dem „Freien Spiel“ bietet euch der „PowerWash Simulator“ zudem einen kooperativen Online-Multiplayer für bis zu sechs Teilnehmer. Anbei der offizielle Trailer zur Ankündigung des „Tomb Raider“-Crossovers.

