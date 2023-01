PowerWash Simulator: Lässt noch diesen Monat den Putzteufel auf PS5 und PS4 heraus

Wolltet ihr schon immer mal mit einem Hochdruckreiniger die ganze Nachbarschaft unter Wasser setzen? Mit dem "PowerWash Simulator" werdet ihr in wenigen Wochen die Chance dazu erhalten!

Square Enix Collective und das verantwortliche Entwicklerstudio FuturLab haben einen offiziellen Erscheinungstermin für die PlayStation 5-, PlayStation 4- sowie Nintendo Switch-Versionen des „PowerWash Simulator“ angekündigt. Demnach werden Simulationsfans ab dem 30. Januar 2023 in den Genuss der besonders sauberen Hochdruckwäsche kommen können.

Sieh mal! Da ist noch ein Fleck!

Im „PowerWash Simulator“ packt ihr nämlich die Hochdruckreiniger aus, um jeden einzelnen Schmutzfleck zu entfernen, den man nur finden kann. Dafür baut man sich ein eigenes Geschäft auf, schaltet sich neue Werkzeuge freu und entspannt sich mit einer erholenden Sprühaktion.

Schließlich soll die Nachbarschaft von Muckingham glänzen. Dabei werdet ihr übrigens nicht unter Zeitdruck gesetzt oder müsst einen Highscore erzielen. Stattdessen seid ihr allein mit euch und eurem Hochdruckreiniger.

Neben dem Karrieremodus und dem freien Spiel gibt es auch einen kooperativen Online-Mehrspieler, in dem man mit bis zu sechs Freunden alles von Dreck befreien kann. Wem die sonstigen Modi zu stressbefreit sind, kann sich auch am Herausforderungsmodus versuchen, in dem man mal gegen die Zeit oder den Wasserverbrauch kämpft.

Und wie schon erwähnt, kann man sich verschiedene Werkzeuge freischalten. Da es unterschiedliche Grade und Arten der Verschmutzung gibt, reicht manchmal der Hochdruckreiniger nicht aus und man muss noch größere Geschütze auffahren.

Weitere Meldungen zum Thema:

Damit ihr einen Eindruck vom „PowerWash Simulator“ erhaltet, haben wir euch den Launch-Trailer eingebunden, der im vergangenen Sommer zur Veröffentlichung der Xbox-Versionen bereitgestellt wurde.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu PowerWash Simulator.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren