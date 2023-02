PowerWash Simulator: FFVII-Crossover lässt euch Midgar reinigen

Publisher Square Enix kündigte heute einen „Final Fantasy“-DLC für den „PowerWash Simulator“ an. Dieser heißt „Midgar Special Pack“ und kann ab dem zweiten März heruntergeladen werden.

Fünf Aufträge sind enthalten, die euch in die technologisch weit forgeschrittene Welthauptstadt von „Final Fantasy VII“ führen.

„Man könnte sagen, dass Midgar vor einer Lawine steht… aus Schmutz“, heißt es in der offiziellen Ankündigung. Hobby-Reinigungskräfte werden also einiges zu tun haben. Dabei betreten sie bekannte Areale und stoßen auf neue Schmutzarten wie beispielsweise Biorückstände.

Das Chaos haben natürlich die üblichen Verdächtigen angerichtet. Dazu zählen Don Corneos Lakaien, Professor Hojos Kreationen und die gefährliche Technologie von Heidegger.

Ihren Auftrag erhalten die Spieler von Avalanche-Rebellen sowie hochrangigen Shinra-Mitgliedern. Regelmäßigen Textnachrichten lassen sich außerdem interessante Infos zu diesen Charakteren entnehmen.

Das sind die 5 Level

Der Hardy Daytona und Shinra Hauler: Bringt die verdreckten Fahrzeuge vor dem Shinra-Gebäude wieder zum Glänzen. Der mächtige Skorpion Sentinel: Für den Reinigungsjob wurde der Skorpion deaktiviert, um einen gründlichen Frühjahrsputz durchzuführen. Das charmante Seventh Heaven: Die Räumlichkeiten der Bar Sector 7 sind ganz schön schmutzig. Also ab an die Arbeit. Die Mako-Energie-Ausstellung: Rückt in alle Ecken und Winkel des Energie-Ausstellungsstücks von Shinra vor. Zum selber reinigen haben die Mitarbeiter keine Zeit. Der furchterregende Airbuster: Dieser imposante Mech ist erst dienstbereit, wenn er mit dem Hochdruckreiniger gewaschen wurde. In solch schmutzigem Zustand will er niemanden angreifen.

Related Posts

Erst letzten Monat kündigten die Verantwortlichen ein Crossover mit „Tomb Raider“ an. Hier begeben sich die Putzkräfte in das Anwesen aus dem zweiten Teil, der 1997 herauskam. Am 31. Januar erschien es für alle Plattformen, wozu seit diesem Datum auch die PlayStation-Konsolen gehören.

Weitere Meldungen zu PowerWash Simulator.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren