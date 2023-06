Call of Duty Warzone: Activision stellt den ersten Teil ab

Nach knapp vier Jahren wird Activision den Stecker des Battle Royale-Shooters „Call of Duty: Warzone“ ziehen. Wie das Unternehmen in einem Blogeintrag offiziell ankündigte, wird man den ersten Teil am 21. September 2023 einstellen und sich fortan auf zukünftige „Call of Duty“-Inhalte sowie „Call of Duty: Warzone 2.0“ konzentrieren.

Der Letzte macht das Licht aus

Ursprünglich erschien der Free-to-Play-Shooter an der Seite des damaligen Hauptablegers „Call of Duty: Modern Warfare“ und schickte die Spieler nach Verdansk, Rebirth Island und zuletzt Caldera, um ihre großangelegten Schlachten zu schlagen. „Warzone“ teilte sich über die Jahre mit drei Hauptteilen den Battle Pass, die Waffen und die kosmetischen Inhalte.

Die kosmetischen Inhalte wird man zukünftig weiterhin in „Modern Warfare“, „Black Ops Cold War“ und „Vanguard“ nutzen können. Man wird weiterhin nicht in der Lage sein, die gekauften Inhalte in „Warzone 2.0“ zu übertragen. Nachdem der aktuelle Battle Royale-Shooter in der vergangenen Woche lediglich in „Warzone“ umbenannt wurde, konnte man bereits erahnen, dass die Zeiten des Originals gezählt sein würden.

„Wir alle hatten seit der ursprünglichen Veröffentlichung fantastische Warzone-Erfahrungen über die Call of Duty-Franchise hinweg, einschließlich jener in Warzone Caldera“, heißt es von offizieller Seite. „Für die Spieler, die nicht zu den aktuellen Warzone-Aktivitäten hinübergewechselt sind: erwartet eine breite Menge an Gameplay-Entscheidungen über die drei Battle Royale-Karten hinweg (einschließlich der neuen Season 4-Karte Vondel) sowie Ranglistenspiele, die DMZ-Beta mit fünf unterschiedlichen Extraction Zones, BlackCell-Angeboten und mehr.“

Dementsprechend hofft Activision, dass diejenigen, die dem Original treu geblieben sind, der „neuen“ Iteration eine Chance geben. Wer sich hingegen noch einmal im Original in die Schlacht stürzen möchte, sollte dies in den nächsten drei Monaten tun.

