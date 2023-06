Call of Duty Warzone 2: Activision zeigt neue Vondel-Map im Trailer

Schon im Vorfeld wurden die kommenden Inhalte von Season 4 zu „Call of Duty: Warzone 2.0“ enthüllt. Der Ego-Shooter bekommt mit der Vondel-Map eine neue Karte für den Wiederauferstehung-, DMZ- und Battle Royale-Modus spendiert, die thematisch an die Niederlanden angelehnt ist.

Der Battle Royale-Modus wird allerdings erst irgendwann innerhalb der Season 4 nachgereicht. Auf dem Summer Game Fest gab es nun einen ersten Trailer zur Karte zu sehen. Dort erkennen wir einige spezielle Orte, an denen wir uns nun im Kampf ums Überleben tummeln können.

Call of Duty Warzone 2: Trailer zeigt Vondel-Map

Der Trailer beginnt direkt mit einer Landschaft, die eine unverkennbare Architektur aufweist. Wir sehen einen zerstörten Markt, Windmühlen und Gebäude, auf deren Dächer die Kämpfe stattfinden. Sogar ein Aquarium und ein Fußballstadion sind Teil der Stadtkulisse.

Die Stadt wird außerdem von einigen Flüssen durchzogen, auf denen wir uns mit Booten fortbewegen können. Um die Dächer zu überblicken, stehen uns Helikopter zur Verfügung, weshalb sich Spieler und Spielerinnen lieber in die verwinkelten Gassen zurückziehen sollten, wenn es brenzlig wird.

Die Stadt wirkt schon in den ersten Bildern sehr detailreich und würde zum Erkunden einladen, wenn nicht gerade ein erbitterter Kampf ums Überleben toben würde.

Wie alle anderen Updates wird auch Season 4 völlig kostenlos für „Call of Duty: Warzone 2.0“ erscheinen. Es würden lediglich Kosten anfallen, wenn ihr euch den Battle Pass oder andere Cosmetics besorgen wollt.

Season 4 startet in „Call of Duty: Warzone 2.0“ und „Call of Duty: Modern Warfare 2“ am 14. Juni 2023 um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit.

