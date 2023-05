Call of Duty: Patch zu Modern Warfare 2/Warzone 2 bringt neue Map, Modi und mehr

Call of Duty:

Zu den Highlights zählen die neue 6vs6-Map und neue Spielmodi. Außerdem startet der Ranked-Modus zu „CoD: Warzone 2“ in die Beta-Phase.

Mittlerweile ist der Patch zu Season 3 Reloaded für „Call of Duty: Warzone 2.0“ und „Call of Duty: Modern Warfare 2“ für alle Spielenden erhältlich. In den Patch-Notizen verrät Activision, welche Änderungen das Update mit sich bringt.

In dem Patch sind beispielsweise ein Event, eine Map und neue Waffen enthalten, auf die sich Fans nun stürzen können. Wir verraten euch, was ihr mit dem Midseason-Update zur dritten Season erwarten könnt.

Patch-Notizen zu Season 3 von Call of Duty MW2 und Warzone 2

Mit dem Update startet für beide Spiele ein neues Event namens „Camo Challenge“, bei dem Herausforderungen bestritten werden müssen. Die Herausforderungen bestehen daraus, dass eine gewisse Gegneranzahl mit bestimmten Waffenarten getötet werden muss. Als Belohnung winken neue Waffen-Skins und -Anhänger.

Das Highlight des Patches ist eine neue Map „Alboran Hatchery“ für „Call of Duty: Modern Warfare 2“, in der 6er-Teams gegeneinander antreten. Zudem gibt es die dritte Raid-Episode, nach deren Durchspielen ihr Alex als Operator erhaltet. Hinzu kommen Special Ops-Missionen sowie die neuen Modi „Giant Infected“ und „Faceoff“.

Außerdem hält nun der Ranked Play-Modus in „Call of Duty: Warzone 2.0“ Einzug ins Spiel, befindet sich allerdings noch in der Beta-Phase. Damit erhalten Spieler und Spielerinnen die Möglichkeit, Gegner vom gleichen Rang zu finden und gegen sie anzutreten. Die Voraussetzung dafür ist, dass sie bereits Level 45 erreicht haben.

Für beide Titel gibt es außerdem drei neue Waffen: FTAC Siege, GS Magna und den Wurfstern. Bei ersteren handelt es sich um Handfeuerwaffen, die Wurfsterne zählen als Ausrüstung. Wollt ihr euch selbst durch den Berg an Patch-Notizen wälzen, werdet ihr auf der offiziellen Seite fündig.

Quelle: Activision

