Call of Duty Warzone 2.0: Beliebter Beutegeld-Spielmodus feiert seine Rückkehr

Mit dem heutigen Datum kommen Spieler und Spielerinnen von „Call of Duty: Warzone 2.0“ endlich wieder in den Genuss des Plunder-Modus. Dabei handelt es sich um einen Spiel-Modus, der bereits in „Call of Duty: Warzone“ äußerst beliebt war.

In Plunder geht es darum, Beutegeld zu sammeln. Zusammen mit eurem Squad müsst ihr möglichst schnell zwei Millionen Dollar sammeln, um die finale Phase des Battle Royales einzuleiten. Der Squad, der dann nach der Verlängerung das meiste Geld hat, gewinnt schlussendlich.

So sammelt ihr möglichst viel Beutegeld

Das Beutegeld kann sich überall in der Welt verstecken, beispielsweise in Vorratskisten oder in einzelnen Bündeln auf der Straße. Eine alternative Methode ist das Erfüllen von Aufträgen, denn als Belohnung winkt das heiß begehrte Beutegeld.

Es soll außerdem mehrere Events geben, in denen ihr ebenfalls Beutegeld bekommen könnt. In „Blutgeld“ könnt ihr beispielsweise die doppelte Menge an Beutegeld erhalten, wenn ihr feindliche Operatoren ausschaltet. Das Event zielt somit darauf ab, verstärkt in den Kampf mit Gegnern zu gehen.

Außerdem könnt ihr nun Items an Kaufstationen bekommen, die euch Vorteile während einer laufenden Runde verschaffen. Mit der Kreditkarte erhaltet ihr beispielsweise einen zehnprozentigen Rabatt auf all eure Einkäufe. Mit der Lebensversicherung könnt ihr hingegen die Hälfte eures gesammelten Geldes behalten, nachdem ihr gestorben seid.

Es ist außerdem wichtig, das Geld hin und wieder zu sichern. Dazu eignen sich beispielsweise Deposit-Ballons, die ihr nach deren Kauf von jedem beliebigen Ort aus rufen könnt. Alternativ könnt ihr die Helikopter-Pads nutzen, an denen ihr einen Hubschrauber anfordern und euer Geld in Sicherheit bringen könnt. Es lohnt sich, nach Gegner Ausschau zu halten, die diese beiden Methoden nutzen, um ihnen das Geld in letzter Sekunde abzuluchsen.

Zum Start des Plunder-Modus soll es neun einzigartige Belohnungen geben, die sich Spieler und Spielerinnen verdienen können. Um die Belohnungen zu erhalten, müsst ihr bestimmte Herausforderungen erfüllen. Dazu zählen das Gewinnen von Plunder-Matches, generische Operatoren zu eliminieren oder einfach nur das Spiel zu spielen. Zu den Belohnungen zählen Fahrzeuglackierungen, Calling Cards und andere Gegenstände.

