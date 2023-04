Call of Duty Warzone 2.0: Fans sind sauer wegen DMZ-Bundles

Am 12. April 2023 starteten „Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered“ und „Call of Duty: Warzone 2“ in Season 3. In „Warzone 2.0“ hat vor allem der DMZ-Modus neue Features spendiert bekommen.

Doch nicht alle Fans scheinen mit den Neuerungen zufrieden zu sein. Neben einem Tauschhandel-System, einer Werkbank, einer neuen Fraktion, neuen Bossen und Missionen gibt es eine weitere Veränderung, die der Spielerschaft überhaupt nicht passt.

DMZ-Modus wird Pay-to-Win

Die User werfen dem neuen DMZ-Modus Pay-to-Win vor. Mit Season 3 gibt es nämlich neue Bundles, die für Echtgeld gekauft werden können und den Käufern bestimmte Vorteile zum Beginn eines Matches verschaffen.

Es gibt nun die Möglichkeit, individuelle Operatoren zu kreieren und sie auf aktiv zu setzen. Nur ein aktiver Operator kann zeitgleich genutzt werden, doch Spieler und Spielerinnen starten ein Match mit allen drei Slots.

Wer jedoch Echtgeld ausgibt, der bekommt einen weiteren Operator-Slot freigeschaltet, was die Gesamtzahl auf vier Operatoren erhöht. Hinzu kommen einige Perks, mit denen die Operatoren ausgestattet sind.

So gibt es besonders teure Operatoren, die mit einem Wiederbelebungskit in ein neues Match starten. Andere Operatoren sind von Beginn an mit einem UAV ausgestattet, mit dem sie andere Spieler und Spielerinnen orten können.

Die Bundles kosten zwischen 10 und 20 Euro. Wer sich also die Startvorteile kaufen will, muss einige Euro in die Hand nehmen, um alle Bundles zu sammeln.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich nun die User-Zahlen von „Call of Duty: Warzone 2“ verändern werden. Viele User kündigten an, dass sie der Warzone erst einmal den Rücken kehren wollen, da sie nicht mit dem profitgierigen System einverstanden sind.

