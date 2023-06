Call of Duty: Activision enthüllt Season 4 zu MW 2 und Warzone 2

„Call of Duty: Warzone 2.0“ und „Call of Duty: Modern Warfare 2“ starten in Season 4. Mit im Gepäck sind wieder zahlreiche Inhalte, die Activision nun bekanntgibt. Alle wichtigen Infos findet ihr in unserem Artikel.

„Call of Duty: Warzone 2.0“ und „Call of Duty: Modern Warfare 2“ starten in rund einer Woche in die nächste Season. Am 14. Juni 2023 beginnt in beiden Online-Shootern Season 4, die zahlreiche neue Modi, Operatoren und Maps im Gepäck hat.

Es gibt eine neue „Warzone 2“-Map und sieben neue Multiplayer-Maps für „Modern Warfare 2“, von denen eine (Vondel Waterfront) erst im Laufe der Season nachgereicht wird. Auf welche Highlights sich Fans sonst noch freuen können, verraten wir euch hier.

Season 4 von Call of Duty MW2 und Warzone 2 im Überblick

In „Call of Duty: Warzone 2“ ist das Highlight der kommenden Season die neue Map Vondel. Sie wird als Hafenviertel in einer europäischen Barockstadt beschrieben, in der sich die Geschichte von Hunderten von Jahren mit moderner Architektur vermische.

Auf der Karte können der Wiederbelebungs-Modus für 72 Spielende und der DMZ-Modus für 18 Spielende gezockt werden. Hinzu kommt der zeitexklusive Lockdown-Modus. Außerdem gibt es für die Map erstmals ein neues Feature: Ein dynamischer Nebel, der sich über die Karte hinfortbewegt, sorgt für schlechte Sichtverhältnisse.

Für „Call of Duty: Modern Warfare 2“ werden zwei neue Modi eingeführt, in denen Teams aus 12 Spielenden gegeneinander antreten.

Mit dem Vondel-Event, das anlässlich des Release der „Warzone 2“-Karte stattfindet, können Spieler und Spielerinnen eine neue Nahkampfwaffe freischalten. Außerdem wird es neue Operatoren, Bundles und Blaupausen für Waffen geben. Al Mazrah wird ebenfalls einige topologische Änderungen bekommen.

Weitere Meldungen zu „Call of Duty“:

Season 4 startet in „Call of Duty: Warzone 2.0“ und „Call of Duty: Modern Warfare 2“ am 14. Juni 2023 um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Wollt ihr euch die komplette Liste der neuen Inhalte ansehen, solltet ihr der Activision-Seite selbst einen Besuch abstatten.

Quelle: Activision

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, Call of Duty Warzone 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren