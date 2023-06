XDefiant: Offene Beta gestartet – Fehlercode FOXTROT-01 und Server-Probleme

Der Ubisoft-Shooter „XDefiant“ ist in die offene Beta gestartet, an der Spieler auf den Plattformen PS5, Xbox Series X/S und PC teilnehmen können.

Entsprechend kann der Titel kostenlos aus dem PlayStation Store geladen werden. Der Produkteintrag im Web-Shop öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link.

Mit der offenen Beta, die am kommenden Montag um 8 Uhr wieder beendet wird, möchten die Entwickler mögliche Fehler aufspüren und weiteres Community-Feedback sammeln, bevor es zur finalen Veröffentlichung von „XDefiant“ kommt.

Die Beta von „XDefiant“ gewährt einen Blick auf verschiedene Inhalte, die auch später zum Launch zur Verfügung stehen werden, darunter 14 Karten, vier von Ubisoft-Marken inspirierte Fraktionen, 24 Waffen, 44 Aufsätze und fünf Granatentypen.

Fehlercode FOXTROT-01 und was er bedeutet

Die offene Beta von „XDefiant“ startete nicht rundum problemfrei. Mitunter kann ein Fehler mit dem Fehlercode FOXTROT-01 den Spielspaß trüben. Er sagt aus, dass die Verbindung zu den Servern unterbrochen ist. Auslöser dürfte in der Regel eine Überlastung sein. Meist können Spieler aber schon nach wenigen Minuten wieder in das Spielgeschehen eingreifen.

Auch die Entwickler von „XDefiant“ sind sich darüber im Klaren, dass einige Spieler durchaus mit Problemen konfrontiert werden. In einem inzwischen veröffentlichten Tweet wurde Besserung versprochen.

„Wir sind uns der Serverprobleme bewusst und suchen nach Lösungen, um die Server zu stabilisieren. Wir werden in Kürze ein Update veröffentlichen – vielen Dank für eure Geduld in der Zwischenzeit!“, so die Macher.

Während noch offen ist, wann genau „XDefiant“ in der finalen Version auf den Markt kommen wird, steht fest, dass Spieler mit einem langen Support bei Laune gehalten werden sollen. Ähnliche Service-Games von Ubisoft verdeutlichen, dass der Publisher in der Regel einen langen Atem hat. Als Beispiele können „For Honor“ und „Rainbow Six Siege“ genannt werden.

