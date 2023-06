Star Ocean The Second Story R: Höherer Schwierigkeitsgrad und neue Inhalte bestätigt

Star Ocean The Second Story R:

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung des Remakes wurden weitere Details zu "Star Ocean: The Second Story R" genannt. Wie Produzent und Director Yuichiro Kitao bestätigte, dürfen wir uns unter anderem über einen angehobenen Schwierigkeitsgrad freuen.

Das Remake zu "Star Ocean: The Second Story" lockt mit neuen Inhalten.

Mit „Star Ocean: The Second Story R“ kündigte Square Enix in dieser Woche ein Remake zum 1998 für die originale PlayStation veröffentlichten Rollenspiel-Klassiker an.

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung des Remakes sprach Produzent und Director Yuichiro Kitao ein wenig über die gebotenen Neuerungen und bestätigte, dass der Schwierigkeitsgrad im Vergleich mit dem PlayStation-Original und der PlayStation Portable-Version angehoben wird.

Dies mache sich laut Kitao vor allem bei den Bossen bemerkbar, die sich euch ab der Mitte der Kampagne entgegenstellen und mit ganz neuen Stärken versehen wurden.

„Je nach Spielstil kann es im Gefecht dann schwierig werden“, führte Kitao aus. Ausgeglichen wird der höhere Schwierigkeitsgrad durch ganz neue Quests, die euch die Möglichkeit bieten, stärkere Ausrüstung freizuschalten.

Schwierigkeitsstufen des Originals bleiben erhalten

„Wir haben das komplette Programm mit Schwerpunkt auf den Kämpfen von Grund auf neu programmiert, wobei das Tempo, das Treffergefühl und die Anzahl der Frames sowie die Effekte und die Auswahl der Fertigkeiten angepasst wurden. Star Ocean: The Second Story R geht nicht nur als modernes Action RPG durch, sondern lässt sich völlig stressfrei spielen“, kommentierte der Produzent und Director die Anpassungen am Schwierigkeitsgrad.

Auch wenn der allgemeine Schwierigkeitsgrad in „Star Ocean: The Second Story R“ angehoben wird, werden die drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen des 1998 veröffentlichten Originals erhalten bleiben. Der Modus „Erde“ richtet sich vor allem an Neulinge im Genre oder Spielerinnen und Spieler, die einfach nur die Geschichte erleben möchten.

Die zweite Schwierigkeitsstufe trägt den Namen „Galaxie“ und versteht sich als der klassische normale Schwierigkeitsgrad. Den Schlusspunkt setzt die Stufe „Universum“, die Spielerinnen und Spieler ansprechen soll, die auf der Suche nach einer knackigeren Herausforderung sind.

„Star Ocean: The Second Story R“ erscheint am 2. November 2023.

