Star Ocean The Second Story: Remake mit Trailer, Termin und Details vorgestellt

Star Ocean The Second Story:

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage wurde das Remake zum 1998 veröffentlichten Rollenspiel-Klassiker "Star Ocean: The Second Story" heute offiziell angekündigt. Wir haben die wichtigsten Informationen für euch zusammengefasst.

"Star Ocean: The Second Story R" erscheint noch 2023.

In der vergangenen Woche tauchte auf der offiziellen Support-Website des japanischen Publishers Square Enix ein mehr als eindeutiger Hinweis auf ein Remake zum Rollenspiel-Klassiker „Star Ocean: The Second Story“ auf.

Unter den Namen „Star Ocean: The Second Story R“ kündigte Square Enix die Neuauflage heute offiziell an und gab bekannt, dass der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos versorgt werden. Spielerisch wird sich das Remake weitestgehend am PlayStation-Original aus dem Jahr 1998 orientieren und lediglich im Detail nachbessern.

Beispielsweise wird das Kampfsystem des zweiten „Star Ocean“-Ablegers im Rahmen des Remakes durch zusätzliche strategische Elemente oder einen Echtzeit-Modus erweitert.

Die Stärken des Originals bleiben erhalten

Zurückkehren werden die zahlreichen Talente eurer Charaktere, mit denen „Star Ocean: The Second Story“ seinerzeit punktete und für ein vielseitiges Crafting-System punktete. Zu den Talenten der Helden gehören das Kochen, das Malen, das Schmieden und mehr. Serientypisch erhaltet ihr in „Star Ocean: The Second Story“ die Möglichkeit, zwischen zwei unterschiedlichen Helden zu wählen, deren Geschichten und Schicksale sich im Laufe der Handlung kreuzen.

Während es sich bei Claude C. Kenny um den Offizier einer modernen Föderationsflotte handelt, stammt Rena, der zweite spielbare Charakter, von einem natürlichen und technisch rückständigen Planeten. Abhängig von der Wahl des spielbaren Charakters erlebt ihr die Geschichte des Rollenspiels aus einem anderen Blickwinkel.

Weiter geht aus der heutigen Ankündigung hervor, dass „Star Ocean: The Second Story R“ mit drei Schwierigkeitsgraden versehen wird. Während sich „Erde“ vor allen an komplette Neulinge richtet, handelt es sich bei „Galaxie“ um den klassischen normalen Schwierigkeitsgrad. Wer auf der Suche nach einer spielerischen Herausforderung sein sollte, kommt bei „Universum“ auf seine Kosten.

Collector’s Edition und technische Features vorgestellt

Stilistisch bleibt „Star Ocean: The Second Story R“ dem 1998 veröffentlichten Original treu und bietet laut Square Enix einen 2,5D-Grafikstil, der ansprechende 3D-Welten mit nostalgischen 2D-Pixel-Charakteren verbindet. Weiter heißt es, dass das Remake sowohl mit einer englischen als auch einer japanischen Synchronisation ausgeliefert wird. Die Untertitel in Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch werden in Form eines kostenlosen Updates zum Release verfügbar sein.

Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass alle Vorbesteller einen exklusiven DLC erhalten, der das „Pangalaktische Föderationslangschwert (Claude)“, „Waldfäustlinge (Rena)“, ein „Set an Erholungsgegenständen (20 x Gemischte Beeren + 20 x Wiederbelebungstrank)“ und einen „Sonnenaufgangsring“ umfasst.

Abschließend wurde eine Collector’s Edition mit den folgenden Inhalten angekündigt:

Collector’s Edition Box

Original-Soundtrack

Artbook

Mini-Acrylfiguren-Sammelbox

„Star Ocean: The Second Story R“ erscheint am 2. November 2023.

