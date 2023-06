Star Ocean: The Second Story erscheint offenbar als Remake

Kommt "Star Ocean: The Second Story" noch einmal als Remake auf den Markt? Square Enix selbst sorgte in dieser Woche für einen Leak, der auf eine baldige Ankündigung hindeutet.

Es scheint, dass sich der japanische Entwickler und Publisher Square Enix auf die nächste Neuveröffentlichung eines Klassikers vorbereitet. So tauchte auf der Webseite des Unternehmens das Bild eines Remakes von „Star Ocean: The Second Story“ auf.

Das Bild mit einem Verweis auf „Star Ocean: The Second Story R“ wurde auf der offiziellen Support-Website von Square Enix entdeckt und verschwand zwischenzeitlich wieder, was dafür spricht, dass die Enthüllung noch nicht erfolgen sollte oder Square Enix auf eine Art Stealth-Marketing setzt. Die Redakteure von RPGSite konnten die Grafik allerdings rechtzeitig sichern.

„The Second Story“ ist der zweite Teil der „Star Ocean“-Franchise und wurde von tri-Ace entwickelt. Der Launch erfolgte ursprünglich im Jahr 1998 für die erste PlayStation-Generation. Da der Titel bei den Fans auf ein hohes Interesse stieß und nicht selten als der stärkste Teil der „Star Ocean“-Reihe angesehen wird, klingt ein Remake durchaus nachvollziehbar.

Bereits als Remaster verfügbar

In der Fortsetzung haben Spieler die Wahl zwischen Claude, bei dem es sich um einen menschlichen Charakter handelt, und Rena. Die zuletzt genannte Figur gehört einer außerirdischen Rasse an, die den Menschen ähnlich sieht, aber spitze Ohren hat.

Abhängig davon, welcher Charakter zum Einsatz kommt, ändert sich die Geschichte. Im Laufe des Spiels kann die Gruppe gar auf acht Mitglieder anwachsen, während es in „Star Ocean: The Second Story“ insgesamt zwölf rekrutierbare Charaktere gibt.

Schon 2008 wurde „Star Ocean: The Second Story“ als Remaster für die PSP neu veröffentlicht, allerdings unter dem Namen „Star Ocean: Second Evolution“. Diese erweiterte und überarbeitete Version enthielt neu animierte Zwischensequenzen und einen neuen Soundtrack. Zumindest in Japan wurden später ebenfalls die PS Vita und PS4 versorgt.

Die heute entdeckte Schreibweise „Star Ocean: The Second Story R“ deutet letztendlich darauf hin, dass die unangekündigte Neuveröffentlichung eher auf dem ursprünglichen „Star Ocean 2“ als auf dessen PSP-Remake basiert. Gewissheit werden wir aber erst nach der zu erwartenden Ankündigung haben.

