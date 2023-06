Atomic Heart: Annihilation Instinct-DLC hat einen Termin und Trailer

Der Publisher Focus Entertainment und das zuständige Entwicklerstudio Mundfish haben den Termin für die erste „Atomic Hearts“-Erweiterung namens „Annihilation Instinct“ enthüllt. Erscheinen wird der DLC demnach am 2. August 2023. Einen ersten Trailer können sich interessierte Spieler unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Die erste Erweiterung von „Atomic Heart“ umfasst ein neues Gebiet, weitere Waffen, zusätzliche Gegner und neuen Fähigkeiten. Nach dem Start der Zusatz-Episode können Spieler herausfinden, was in der dystopischen Welt nach dem Höhepunkt von „Atomic Heart“ passiert ist. Dabei werden der Mendeleev-Komplex und die angrenzenden Sümpfe erkundet, während zugleich die Wahrheit über NORA erfahren werden kann.

Im Fernkampf steht den Spielern im DLC-Verlauf als neue Waffe die Secateur zur Verfügung, während im Nahkampf die Klusha zum Einsatz kommt. Ebenso ist die neue Techno-Stasis-Fähigkeit des Handschuhs dabei, womit Zeitmanipulationen möglich sind.

„Trefft neue Charaktere genau wie alte Bekannte und macht euch auf interessante Umstände gefasst, wenn ihr in die Tiefen des AI-Wahnsinns in Annihilation Instinct eintaucht“, so die Macher in der heutigen Ankündigung.

Der Atomic Pass, der alle kommenden Erweiterungen bündelt, kann im PlayStation Store für 39,99 Euro gekauft werden. Der DLC wird allerdings auch einzeln vertrieben.

Atomic Heart mit New-Game-Plus

Focus Entertainment und Mundfish gaben ebenso die sofortige Verfügbarkeit des New Game Plus-Modus bekannt, der einen weiteren Spieldurchlauf mit den zuvor erkämpften Errungenschaften ermöglicht.

Im bisher schwersten Modus von „Atomic Heart“ werden Spieler alle zuvor erlernten Fähigkeiten und ihr gesamtes Arsenal einsetzen und sich gegen Gegner behaupten, die spezifische Resistenzen und Effekte haben. Angedeutet werden sie über verschiede farbige Auren.

Und zumindest auf Steam profitieren Spieler momentan von einem besonderen Preis. Mit bis zu 40 Prozent Rabatt wird die PC-Version dort angeboten. Im PlayStation Store sind momentan die anfänglichen 69,99 Euro fällig.

„Atomic Heart“ kam im Februar 2023 für PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X/S auf den Markt. Wie die Geschichte mit dem im August erscheinenden DLC „Annihilation Instinct“ fortgesetzt wird, zeigt der nachfolgende Trailer:

