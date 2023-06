MultiVersus: Server wurden offline genommen, Relaunch soll 2024 erfolgen

Fans müssen sich auf eine längere Offline-Pause bei dem Free-to-Play-Plattformkämpfer „MultiVersus“ einstellen. Die Server des Spiels wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag abgeschaltet und sollen erst 2024 wieder online gehen.

Bis Sonntag konnten sich die Spieler des Free-to-Play-Plattformkämpfers „MultiVersus“ noch auf den Online-Servern tummeln. Nun wurde der Titel offline genommen. Im April wurde das Spiel von WB Games bereits temporär aus den digitalen Stores entfernt.

Die Entwickler wollen „MultiVersus“ nun auf den Relaunch in 2024 vorbereiten. Bis dahin kann das Kampfspiel aber noch offline gezockt werden.

Spiel soll mit neuen Features und Inhalten in 2024 zurückkehren

Dass „MultiVersus“ in diesem Sommer von Netz genommen wird, war bereits seit längerer Zeit bekannt. Bis vergangenen Sonntag konnten die Spieler noch an Online-Matches teilnehmen, können nun aber nicht mehr auf die Server zugreifen. Nutzer haben jedoch noch immer begrenzten Offline-Zugang zu lokalen Matches und dem Trainingsraum des Spiels.

Darüber hinaus wurden bis zur Rückkehr von „MultiVersus“ alle gesperrten Charaktere und Kosmetika freigeschaltet. Dies soll die Spieler bis zum Relaunch des Titels „erfreuen“, wie die Entwickler schreiben. Wenn das Spiel 2024 zurückkehrt, sollen die Accounts der Spieler jedoch wieder auf den Zustand von vor dem 25. Juni 2023 zurückgesetzt werden.

„Vielen Dank für eure Unterstützung während unserer Open Beta! Das Feedback und die Inspiration waren unglaublich“, heißt es in einer Nachricht der Entwickler, die derzeit im Spiel eingeblendet wird. „Am 25. Juni schließen wir die MultiVersus Open Beta und bereiten uns auf den Start Anfang 2024 vor. Wir planen, mit neuen Inhalten, Funktionen, Modi und mehr zurückzukommen. Wenn das Spiel im nächsten Jahr wieder erscheint, werden wir sicherstellen, dass alle eure Fortschritte und Inhalte übernommen werden. In der Zwischenzeit haltet euch bitte über Updates auf dem Laufenden, während wir an der nächsten Phase von MultiVersus arbeiten.“

