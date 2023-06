Fort Solis: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum PS5-Thriller

Mit "Fort Solis" entsteht aktuell ein Science-Fiction-Thriller für die PlayStation 5, in dem unser Weg auf den Mars führen wird. In dieser Woche versorgten uns die Verantwortlichen hinter dem Projekt sowohl mit dem finalen Releasetermin als auch einem neuen Trailer.

Wie der Publisher Dear Villagers im März dieses Jahres bekannt gab, wird der Science-Fiction-Thriller „Fort Solis“ auch für die PlayStation 5 veröffentlicht. In „Fort Solis“ finden wir uns auf dem Mars wieder, wo wir dem Hilferuf einer benachbarten Basis nachgehen.

In dieser Woche versorgte uns Dear Villagers zum einen mit einem neuen Trailer zum Thriller, in dem Troy Baker ein wenig über seine Arbeit plaudert. Der aus anderen Spielen bekannte Synchronsprecher schlüpft in „Fort Solis“ in die Rolle des Charakters Wyatt Taylor. Zudem warten neue Eindrücke vom Mars.

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Trailers bestätigte Dear Villagers den finalen Releasetermin von „Fort Solis“: Den 22. August 2023.

Ergründet ein dunkles Geheimnis

In „Fort Solis“ schlüpfen wir in die Rolle des Protagonisten Jack, der auf dem Mars auf den Notruf einer benachbarten Basis reagiert und sich auf den Weg macht, um herauszufinden, was es mit dem Notsignal auf sich hat. Als Jack das verlassene und namensgebende Fort Solis erreicht, entschließt er sich aufgrund einer Sturmwarnung dazu, in der Basis Unterschlupf zu suchen und Kontakt mit der Besatzung aufzunehmen.

Schnell stellt sich allerdings heraus, das in Fort Solis etwas nicht stimmt. Während sich Jack daran macht, dem Schicksal der verschwundenen Besatzung auf den Grund zu gehen, werden die Nächte vor den Türen der Basis immer länger. Als Stürme sämtliche Fluchtmöglichkeiten blockieren, wird Jack langsam aber sicher klar, dass er sich mit einem düsteren Geheimnis konfrontiert sieht.

Laut Dear Villagers wartet in „Fort Solis“ eine intensive Story-Erfahrung auf uns, bei der die Entwickler auf die Darbietungen bekannter Darsteller wie Roger Clark, Troy Baker oder Julia Brown setzen, die während des Spielens für Emotionen wie Empathie, Angst oder Verzweiflung sorgen sollen.

„Fort Solis“ befindet sich für den PC und die PlayStation 5 in Entwicklung.

