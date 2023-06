Remnant 2: Das Riesenkonstrukt N’Erud zeigt sich im neuesten Welten-Trailer

Nur noch knapp einen Monat muss man auf die Veröffentlichung des Actionspiels „Remnant 2“ warten, weswegen uns THQ Nordic und die zuständigen Entwickler von Gunfire Games einen weiteren Einblick in die Spielwelt gewähren, die die Spieler erwarten wird.

Eine abwechslungsreiche Spielwelt

Heute dreht sich alles um N’Erud. Dabei handelt es sich um ein gigantisches Konstrukt, das dazu in der Lage ist in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit durch das Universum zu reisen. Auf N’Erud leben die Drzyr, die ein supermassereiches Schwarzes Loch entdeckt haben, das die Geheimnisse der Schöpfung beinhalten könnte. Doch stellt sich die Frage, was überhaupt aus den Drzyr geworden ist.

In „Remnant 2“ können die Spieler mit bis zu zwei Freunden in prozedural generierte Welten reisen und sich mit verschiedensten Gegnern und Bossgegnern messen, die ihnen alles entgegenwerfen, was sie in der Hinterhand haben. Dabei sollte man auch auf die Gruppenzusammenstellung achten, da man dank der unterschiedlichen Archetypen das Maximum aus dem Trupp herausholen kann. Schließlich kann jeder Charakter eigene Fähigkeiten und Vorteile besitzen, die in den brenzligsten Situationen zwischen Leben und Tod entscheiden könnten.

„Remnant 2“ erscheint bereits am 25. Juli 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam und Epic Games Store).

