Dying Light 2: Good Night, Good Luck-Update erscheint morgen – Trailer

"Dying Light 2" erhält in dieser Woche ein neues Update, mit dem es in der ohnehin schon mörderischen Spielwelt noch düsterer wird. Denn das "Good Night, Good Luck"-Update beschränkt unter anderem die Sichtweite.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Launch von „Dying Light 2“ reißt der Support des Techland-Spiels nicht ab. Als nächstes können sich Besitzer des Horrorspektakels auf das „Good Night, Good Luck“-Update einstellen. Es erscheint am morgigen Donnerstag und zeigt sich schon heute in einem Trailer, der unterhalb dieser Zeilen gestartet werden kann.

Das „Good Night, Good Luck“-Update, das im Rahmen des „Sommers des Schreckens“ erscheint, nimmt am Nachterlebnis eine Überarbeitung vor. Es führt dunkle Nächte ein, indem die Sichtweite in „Dying Light 2“ deutlich verringert wird und die Infizierten, darunter Volatiles, an mehr Orten auftauchen.

Parkour-Verbesserungen, neue Animationen und mehr

Das „Gute Nacht, viel Glück“-Update führt in „Dying Light 2“ ebenfalls weitere Parkour-Verbesserungen ein, darunter neue Animationen, verbesserte Kontrolle in der Luft und die Fähigkeit, den Schwung beizubehalten. Außerdem gibt es einen neuen Parkour-Stil, bei dem die Spieler entscheiden können, ob sie mehr Kontrolle über ihre Bewegungen haben möchte (Physical-Mode) oder ob sie das assistierende Gameplay bevorzugen.

Das „Good Night, Good Luck“-Update wird am morgigen 29. Juni 2023 ein Teil von „Dying Light 2“. Der „Sommer des Schreckens“ umfasst zudem eine Reihe von Events, Crossovers und Updates, die während der gesamten Saison bis in den September dieses Jahres hinein erscheinen werden.

Mit dabei ist das Event „Blutige Nächte“, das vom 29. Juni bis zum 13. Juli läuft. Hier können sich Spieler auf Begegnungen mit Volatiles einstellen, während sie sich darauf vorbereiten, mitten in der Nacht Wertgegenstände zu plündern und Belohnungen zu erhalten.

„Dying Light 2“ kam im Februar 2022 auf den Markt und schnitt mit einem Metascore von 76 ordentlich ab. Während PlayStation Plus-Premium-Member das Spiel drei Stunden lang gratis testen dürfen, kann „Dying Light 2“ in der PEGI-Fassung unter anderem bei Amazon* erworben werden.

