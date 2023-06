Dying Light 2: Zweiter DLC auf 2024 verschoben

Das im Februar 2022 erschienene „Dying Light 2: Stay Human“ wird von den polnischen Entwicklern von Techland weiter regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten versorgt. Nach dem ersten DLC, „Bloody Ties“, sollte in diesem Jahr eigentlich noch eine zweite Story-Erweiterung folgen.

Wie das Studio jedoch unlängst mitteilte, müssen die neuen Inhalte auf das kommende Jahr verschoben werden. Damit wollte das Team sicherstellen, dass der kommende Content die Erwartungen der Spieler erfüllt.

Zweiter DLC sollte eigentlich später in diesem Jahr erscheinen

„Mit Bedauern möchten wir unsere Entscheidung bekanntgeben, die Veröffentlichung von Dying Light 2 Stay Human DLC 2 auf nächstes Jahr zu verschieben. Die Entscheidung, mehr Zeit in die Entwicklung zu investieren, hat mit unserem Engagement zu tun, die bestmögliche Story-Erweiterung mit einer neuen Karte und neuen Systemen zu liefern“, schrieben die Entwickler von Techland auf der offiziellen Webseite zum Spiel.

„Wie ihr wahrscheinlich an den laufenden Updates erkennen könnt, arbeiten wir weiterhin daran, Dying Light 2 zu erweitern und zu verbessern. Unser Hauptziel ist es, sicherzustellen, dass das Spiel die Erwartungen erfüllt und übertrifft – eure und unsere. Um das zu erreichen, müssen wir vor der Veröffentlichung von DLC 2 noch ein paar Dinge in das Spiel einbauen“, so das Studio weiter. Mehr Informationen zu dem DLC und den weiteren Updates soll es in den nächsten Monaten geben, angefangen mit einem Livestream am 29. Juni.

Weitere Meldungen zu „Dying Light 2: Stay Human“:

„Dying Light 2: Stay Human“ soll von den Entwicklern insgesamt mindestens fünf Jahre mit Updates und neuen Inhalten versorgt werden. Wie Techland zuletzt ankündigte, wird der Horror in dem Titel mit den kommenden Updates weiter ausgebaut. „Horror ist zu einem großen Teil der DNA von Dying Light geworden, daher werden wir es auch in Zukunft als Teil des Erlebnisses beibehalten“, so der Game Director Tymon Smektała.

Quelle: Techland

Weitere Meldungen zu Dying Light 2, Dying Light 2: Stay Human.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren