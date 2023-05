Dying Light 2: Techland möchte mit dem nächsten Update für volle Hosen sorgen

Wie vor dem Release von „Dying Light 2“ versprochen wurde, soll der Nachfolger über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

Aktuell wird am nächsten umfangreichen Patch gearbeitet, über den der verantwortliche Game-Director Tymon Smektała im Interview mit The Gamer ausführlich sprach. Laut dem Game-Director werden sich die Entwickler von Techland beim nächsten Update in erster Linie der Nächte annehmen und dafür sorgen, dass die Spielerfahrung in den Nachtstunden noch gruseliger ausfällt, als es bisher der Fall war.

Wie Smektała ausführte, möchten die Entwickler von Techland „alle Register ziehen und neue Gameplay-Mechaniken, visuelle Tricks und Audio-Schrecken einsetzen, um bei den Spielerinnen und Spielern für volle Hosen zu sorgen“.

Horror ein wichtiger Teil der Dying Light-DNA

Laut Smektała handelt es sich beim Horror und der damit einhergehenden schaurigen Atmosphäre um eine der wichtigsten Säulen der „Dying Light“-Reihe, die mit dem nächsten Update weiter ausgebaut werden soll. „Horror ist zu einem großen Teil der DNA von Dying Light geworden, daher werden wir es auch in Zukunft als Teil des Erlebnisses beibehalten“, führte der für „Dying Light 2“ verantwortliche Game-Director aus.

Weiter hieß es: „Unser nächstes Update, das für den Frühsommer geplant ist, konzentriert sich genau darauf: Wir verstärken unser Erlebnis in der Nacht und machen es noch gruseliger. Wir hoffen, ein spannendes Erlebnis zu erschaffen, das unsere Spieler dazu bringt, sich in die Hose zu machen. Wir planen alle Register zu ziehen – Spielmechanik, visuelle Tricks, akustische Schrecken. Machen Sie sich bereit!“

Konkrete Details zu den neuen beziehungsweise überarbeiteten Elementen, mit denen in den Nächten von „Dying Light 2“ für eine noch gruseligere Erfahrung gesorgt werden soll, ließ sich Smektała in dem Interview leider nicht entlocken. Hier wird sich die Community also noch ein wenig in Geduld üben müssen.

„Dying Light 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: The Gamer

