Dying Light 2: Das große „Gut Feeling“-Update steht bereit – Trailer & Details

Nach der offiziellen Ankündigung vor wenigen Wochen steht das umfangreiche „Gut Feeling“-Update zum Horror-Action-Titel „Dying Light 2“ ab sofort zum Download bereit.

Das neue Update kann von allen Besitzern des Spiels kostenlos heruntergeladen werden und bringt verschiedene neue Features und Verbesserungen mit sich. Der offizielle Trailer zum „Gut Feeling“-Update stimmt auf euch auf die gebotenen Inhalte ein.

Geboten werden zum einen neue Blaupausen für Waffen oder ein neuer Pilger-Außenposten, der den Fortschritt in Events festhält. Mit der Veröffentlichung des „Gut Feeling“-Updates geht der Start eines neuen Events einher, das den Namen „Viral Rush“ trägt und euch exklusive Belohnungen liefert, die auf ihre Freischaltung warten.

Brutaler, physischer und belohnender

Des Weiteren nahmen sich die Entwickler von Techland im Rahmen des neuen Updates des Kampfsystems von „Dying Light 2“ an, das laut offiziellen Angaben von nun an „brutaler, physischer und lohnender“ ausfallen wird. Ein weiterer Bestandteil des „Gut Feeling“-Updates ist das Transmog-System, das euch in die Lage versetzt, eure Ausrüstung optisch anzupassen, ohne Einbußen im Bereich der Statuswerte hinnehmen zu müssen.

Neben diversen weiteren Updates befindet sich bei Techland bereits der nächste große Story-DLC zu „Dying Light 2“ in Arbeit, der in Form einer kostenpflichtigen Erweiterung veröffentlicht wird und Ende des Jahres erscheinen soll. Weitere Details zum nächsten Story-DLC werden laut offiziellen Angaben zu gegebener Zeit folgen.

„Dying Light 2“ ist seit Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und soll laut Techland über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren mit neuen Updates, Features und Inhalten unterstützt werden.

Anfang des Jahres veröffentlichte das polnische Entwicklerstudio eine Roadmap zu den geplanten Updates für das laufende Jahr. Die Roadmap und weitere Details findet ihr hier.

