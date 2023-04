Dying Light 3: Techland startet Umfrage zu einem möglichen Hauptcharakter

Aktuell bereiten sich die Entwickler von Techland auf die Veröffentlichung des nächsten großen Updates zum Horror-Action-Titel „Dying Light 2“ vor.

Dieses wird unter anderem das Gear-Transmog-Feature sowie Verbesserungen am Kampfsystem mit sich bringen und am morgigen Donnerstag, den 20. April 2023 erscheinen. Alle weiteren Details zu dem Update haben wir hier für euch zusammengefasst. Ergänzend zu den Arbeiten an den Updates und neuen Inhalten zu „Dying Light 2“ scheinen sich die kreativen Köpfe von Techland intern bereits mit einem möglichen Nachfolger zu beschäftigen.

So stellte das polnische Studio via Twitter eine Umfrage zu einem potenziellen „Dying Light 3“ bereit, mit der der Frage nachgegangen wird, welche Art von Hauptcharakter von der Community gewünscht wird.

Zur Auswahl stehen ein einfacher Überlebender, ein Nightrunner, ein Pilger oder ein GRE-Agent, der sich dazu entschlossen hat, seinen Pfad zu verlassen und seine Energie zukünftig für das Gute aufzuwenden. Im Rahmen der besagten Umfrage weisen die Entwickler von Techland explizit darauf hin, dass die Umfrage nicht als offizielle Ankündigung von „Dying Light 3“ verstanden werden sollte.

Angesichts des kommerziellen Erfolges, den die ersten beiden Ableger der Reihe vorzuweisen haben, dürfte ein möglicher dritter Teil, der zu gegebener Zeit veröffentlicht wird, aber wohl nur die wenigsten überraschen. Vorerst liegt der Fokus der internen Bemühungen aber weiter auf der Unterstützung des im Februar des vergangenen Jahres veröffentlichten „Dying Light 2“.

Eigenen Angaben zufolge möchte Techland den zweiten Ableger über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren mit Updates, Features und neuen Inhalten versehen. Weitere Details zu den geplanten Content-Updates werden laut dem Studio jeweils kurz vor deren Release veröffentlicht.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Dying Light 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

DISCLAIMER: This is not Dying Light 3 announcement 🙂

But – we were chatting today overseeing last details for the Gut Feeling update (3 days to go!), and we couldn’t agree…

…so please help: if we do DL3, would you be most excited if the main hero was (as a „profession“):

— Tymon Smektała (@smektalaTM) April 17, 2023