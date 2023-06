The Crew Motorfest: Festivalprogramm, Collection-Import und mehr vorgestellt

The Crew Motorfest:

Im Rahmen eines aktuellen Showcase wurden in dieser Woche weitere Inhalte und Features des im Sommer erscheinenden Rennspiels "The Crew Motorfest" vorgestellt. Wir haben die wichtigsten Informationen für euch zusammengefasst.

"The Crew Motorfest" erscheint im September 2023.

Mit „The Crew Motorfest“ geht die Rennspielserie aus dem Hause Ivory Tower in diesem Sommer in ihre mittlerweile dritte Runde. Im Zuge eines aktuellen Showcase stellten uns die Entwickler neue Features und Inhalte des Rennspiels vor.

Neben den bereits vorgestellten Playlisten wird „The Crew Motorfest“ laut offiziellen Angaben eine Vielzahl an Spielmodi, Aktivitäten und Events bieten, die euch über einen langen Zeitraum motivieren sollen. Zu diesen gehören die Kopf-an-Kopf-Rennen, die stündlich stattfinden und es den Spielerinnen und Spielern ermöglichen, sich mit anderen Piloten zu messen.

Den Anfang macht das sogenannte „Grand Race“, bei dem es sich um ein großes Rennen auf zufällig generierten Strecken auf der ganzen Insel handelt.

„Wer zuerst die Ziellinie erreicht, gewinnt! Diejenigen, die Lust auf ein bisschen mehr Chaos haben, müssen sich beim Demolition Royale auf den Crash vorbereiten, denn nur ein Team kann in dieser harten Konfrontation den Sieg erringen“, führen die Entwickler aus.

Langfristige Unterstützung mit Inhalten und Features versprochen

Des Weiteren gaben die Macher von Ivory Tower bekannt, dass „The Crew Motorfest“ langfristig unterstützt und über das ganze Jahr verteilt mit Playlists, Summit Contests, Gästen und Feierlichkeiten versorgt wird. Wie auch bei anderen Rennspielen dieser Art fungiert die Festivalbühne in „The Crew Motorfest“ als Dreh- und Angelpunkt eurer Aktivitäten. Sie versammelt eine Auswahl an thematisierten Events und Herausforderungen, die von einem handverlesenen Fahrzeug-Lineup und berühmten Gästen wie professionellen Fahrern, Tunern und Content-Creatoren unterstützt werden.

Als erster Gast für die zweite Season von „The Crew: Motorfest“ wurde Hoonigan bestätigt, die mit ihren speziellen Projektfahrzeugen vertreten sein werden. Den Angaben von Ivory Tower zufolge dürfen wir uns alle vier Monate auf eine neue Season mit entsprechenden Inhalten und Neuerungen freuen.

Abschließend wurde mit dem „Collection-Import“ ein Feature bestätigt, das es euch ermöglicht, euer Fahrzeuge aus dem Vorgänger in „Motorfest“ zu übertragen. „Diese Funktion wird mit den meisten Fahrzeugen und Prestigeobjekten kompatibel sein, die vor dem Ende von Season 8 in The Crew 2 gekauft oder freigeschaltet wurden. Die Inhalte von Season 9 können zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls importiert werden“, heißt es hierzu.

„The Crew Motorfest“ wird am 14. September 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

