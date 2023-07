Savage Game Studios: Der Chef verlässt Sonys Mobile-Studio

Nächster Abgang in Sonys Mobile-Sparte! Nachdem zuerst der Mobile-Chef PlayStation verlassen hat, verkündete nun Michail Katkoff seinen Abschied. Es handelt sich hierbei um den bisherigen Studio-Leiter und den Mitbegründer der Savage Game Studios. Ein Studio, das im August 2022 gekauft wurde, um mobile Projekte zu realisieren.

Statement veröffentlicht

Hier das Statement von Katkoff, das er auf LinkedIn postete: „Ich würde gerne glauben, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe, das Unternehmen von Null auf Eins zu bringen. Jetzt freue ich mich darauf, von der Seite zu beobachten, wie Nadjim und Mike es von eins auf hundert bringen. Im gleichen Atemzug wünsche ich Olivier C. und Kris Davis, die den Vorstoß von PlayStation auf die Mobilgeräte anführen, nur das Beste. Ich kann es kaum erwarten, all die tollen Spiele von all den fantastischen Entwicklern zu spielen!“

Kris Davis und Olivier Courtemanche, die im Statement erwähnt wurden, sind die neuen Co-Leiter der Mobile-Abteilung. Seit dem Abgang von Nicola Sebastiani sind die beiden in dieser leitenden Position tätig.

Die Savage Game Studios wurden vor drei Jahren in Berlin eröffnet. Mehrere erfahrene Entwickler aus dem Bereich Mobile-Gaming waren an der Gründung beteiligt. Sony Interactive Entertainment möchte durch diese Übernahme neue Zielgruppen erschließen, dabei aber keineswegs die Bemühungen auf der Konsole vernachlässigen.

Momentan entsteht hier ein AAA-Actionspiel, das auf Live-Service-Elemente setzt. Vermutlich basiert das Spiel auf einer etablierten PlayStation-IP.

