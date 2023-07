UK-Charts: Diablo 4 kehrt in die Top 10 zurück – Wer sicherte sich die Spitze?

Zum Start in die neue Woche wurden die aktuellen Retail-Charts aus Großbritannien zur Verfügung gestellt. Während sich an der Spitze der Charts nichts getan hat, kehrten gleich drei Titel in die wöchentlichen Top 10 zurück.

Auch heute versüßten uns die Marktforscher von GfK Chart-Track und GamesIndustry.biz den Start in die neue Woche mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Wie gehabt beziehen sich die Charts lediglich auf die Verkäufe über den britischen Einzelhandel. Die Download-Verkäufe von der Insel werden im Rahmen separater Charts erhoben.

Den Platz an der Spitze sicherte sich in der am 8. Juli 2023 zu Ende gegangenen Verkaufswoche ein weiteres Mal Nintendo Open-World-Hit „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, dessen Verkaufszahlen im Vergleich mit der Vorwoche allerdings um 20 Prozent zurückgingen.

Einen Sprung von Platz 6 auf Platz 2 legte Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 23“ hin. Hier stiegen die Verkaufszahlen gegenüber der Vorwoche um 30 Prozent.

Drei Titel kehren in die Top 10 zurück

Auf den weiteren Plätzen fanden sich in der abgelaufenen Verkaufswoche diverse alte Bekannte wie Nintendos Fun-Racer-Dauerbrenner „Mario Kart 8: Deluxe“, Square Enix‘ Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ oder „Hogwarts Legacy“ ein. Darüber hinaus gelang insgesamt drei Titeln die Rückkehr in die Top 10.

Hierbei haben wir es mit „Star Wars Jedi: Survivor“ auf dem siebten Rang sowie Blizzard Entertainments Action-Rollenspiel „Diablo 4“ auf Platz Neun und der Switch-Version von „Minecraft“ auf dem zehnten Rang zu tun. Der einzige Neueinsteiger der vergangenen Woche verpasste den Sprung in die Top 10 und stieg lediglich auf dem 22. Platz in die britischen Retail-Charts ein. Die Rede ist von Falcoms Rollenspiel „The Legend of Heroes: Trails into Reverie“.

Hervorzuheben sind noch „Metroid Prime Remastered“ und „WWE 2K23“, denen es dank Sonderangeboten gelang, ihr Verkaufszahlen auf der Insel um 222 beziehungsweise 183 Prozent zu steigern.

Anbei die Top 10 der vergangenen Woche in der Übersicht.

UK-Retail-Charts: Die Top 10 vom 3. bis zum 8. Juli 2023

1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

2. FIFA 23

3. Mario Kart 8 Deluxe

4. Final Fantasy 16

5. Hogwarts Legacy

6. God of War Ragnarok

7. Star Wars Jedi Survivor

8. Call of Duty: Modern Warfare 2

9. Diablo 4

10. Minecraft (Switch)

Quelle: Gamesindustry.biz

