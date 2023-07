Hitman – World of Assassination: Physischer PS5-Release kommt

Hitman – World of Assassination:

IO Interactive bringt eine physische Edition von "Hitman – World of Assassination" heraus. Darin vereint sind die drei letzten "Hitman"-Ableger und weitere Inhalte.

"Hitman: World of Assassination" ist bald in physischer Form zu haben.

Seit Anfang des Jahres ist die „World of Assassination“-Sammlung verfügbar. Nun kündigte IO Interactive eine physische Edition an, die exklusiv für die PS5 herauskommt. Die anderen Plattformen sind davon also ausgeschlossen.

Das dänische Entwicklerstudio hat sich dafür mit Solutions 2 Go zusammengeschlossen. Am 25. August findet die Veröffentlichung statt.

Neben den drei verschmolzenen „Hitman“-Ablegern plus DLCs und Freelancer-Modus ist ein Sammelkarten-Set enthalten. Darauf zu sehen sind Artworks von den folgenden Schauplätzen:

Der ICA-Trainingseinrichtung von Hitman

Die Rennstrecke in Miami von Hitman 2

Der Wolkenkratzer in Dubai von Hitman 3

Zudem haben die Hersteller einigen Exemplaren nach dem Zufallsprinzip eine Art Card beigefügt, die vom Entwickler signiert wurde. Insgesamt 100 Stück sind im Umlauf. Mit etwas Glück könnt ihr also eine ergattern.

„Hitman 3“, der neueste Ableger, kam im Januar 2021 für PlayStation, Xbox und PC auf den Markt. Später haben die Verantwortlichen bekanntgegeben, dass der Stealth-Titel im ersten Jahr die Erwartungen übertroffen hat.

Für die digitale Sammlung zahlt ihr im PlayStation Store 69,99 Euro. Ein Starter Pack ist übrigens kostenlos verfügbar.

Eines Tages wird Agent 47 zurückkehren. Doch zuerst steht „Project 007“ im Vordergrund, das kommende James-Bond-Abenteuer. Des Weiteren arbeitet IO Interactive noch an einem Online-Fantasy-Rollenspiel. Um all die zukünftigen Projekte bewältigen zu können, hat IO Interactive erst vor kurzem ein neues Studio in England gegründet.

