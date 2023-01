Hitman 3: Erwartungen im ersten Jahr übertroffen – Budget bekannt

Zumindest im ersten Verkaufsjahr war „Hitman 3“ ein großer Erfolg. Das verrät DarkDetective, der sich mit der Videospielindustrie beschäftigt, in einem Thread auf Install Base Forum.

Tatsächlich konnte „Hitman 3“ die Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen. Und auch im zweiten Jahr verkauft sich das Stealth-Abenteuer gut – dank den Veröffentlichungen auf Steam und für den Game Pass.

Wegen eines Content-Deals mit Microsoft für ihren Abonnementdienst waren die Einnahmen höher als gedacht. Diese Vereinbarung enthielt eine Mindestgarantie und noch einen Leistungsbonus.

Eine konkrete Verkaufszahl ist zwar nicht bekannt, dafür aber das Entwicklungsbudget: 155 Millionen dänische Kronen soll das Spiel gekostet haben. Das sind umgerechnet rund 20,8 Millionen Euro.

Umsatz-Rückgang zu erwarten

In den nächsten beiden Geschäftsjahren rechnet IO Interactive mit einem Rückgang des Umsatzes. Der Grund dafür sind fehlende Releases. Aktuell arbeitet das dänische Studio an „Project 007“, das Vermutungen zufolge frühestens im Geschäftsjahr 25/26 erscheint. Abgesehen davon befindet sich noch ein unbekanntes Projekt in Entwicklung.

Zukünftig möchte IO Interactive seine Produktpalette auf den Mobile-Bereich ausweiten. Des Weiteren möchten sie anderen Studios Release-Möglichkeiten bieten.

Ab dem 26. Januar wird „Hitman 3“ mit seinen Vorgängern verschmilzen und unter dem Namen „Hitman: World of Assassination“ angeboten. Wer den Titel bereits erworben hat, bekommt den ersten und zweiten Teil der Trilogie kostenlos.

