Ratatan: Geistiger Nachfolger zum PSP-Hit Patapon angekündigt

Auf der "BitSummit Let’s Go!!", die an diesem Wochenende im japanischen Kyoto stattfand, nutzten die Entwickler von Ratata Arts die gebotene Bühne, um mit "Ratatan" einen geistigen Nachfolger zum PSP-Kult-Titel "Patapon" anzukündigen.

Vor allem auf der PlayStation Portable durften sich die verschiedenen Teams von Sonys Japan Studios seinerzeit kreativ austoben und veröffentlichten immer wieder Titel, die aufgrund ihrer schrägen Aufmachung schnell Kult-Status erreichten.

Unter diesen befand sich unter anderem das 2007 für die PSP veröffentlichte und später für die PS4 neu aufgelegte rhythmusbasierte Abenteuer „Patapon“. Auf der „BitSummit Let’s Go!!“, die an diesem Wochenende in Kyoto stattfand, waren unter anderem die Entwickler von Ratata Arts zugegen und kündigten mit „Ratatan“ einen geistigen Nachfolger zu „Patapon“ an.

Geleitet wird die Entwicklung von niemand geringerem als Hiroyuki Kotani, dem Game-Designer und kreativen Kopf hinter „Patapon“. Ebenfalls involviert sind Produzent Kazuto Sakajiri („The Eye of Judgment“) und Komponist Kenmei Adachi („Patapon“, „LocoRoco“, „Gran Turismo“).

Kickstarter-Kampagne startet Ende des Monats

Mit konkreten Details zu „Ratatan“ hielten sich die Branchenveteranen bisher vornehm zurück. Da von einem geistigen Nachfolger zu „Patapon“ die Rede ist, können wir aber wohl von ähnlichen Spielmechaniken wie in „Patapon“ ausgehen, bei denen es vor allem auf das eigene Rhythmusgefühl ankam.

Wie der erste kurze Teaser-Trailer andeutet, wird sich „Ratatan“ auch bezüglich des optischen Stils an dem PSP-Kult-Titel orientieren. Weitere Details möchten die Entwickler kurz vor dem Start einer Kickstarter-Kampagne nennen, mit der die Entwicklung des Titels finanziert werden soll.

Während der Start der Kickstarter-Kampagne für den 31. Juli 2023 angesetzt ist, sollen weitere Informationen zu „Ratatan“ beziehungsweise der Finanzierungskampagne an sich bereits am 29. Juli 2023 veröffentlicht werden. Dann erfahren wir möglicherweise auch, welche Plattformen die Entwickler von Ratatan Arts mit dem geistigen Nachfolger zu „Patapon“ versorgen möchten.

Related Posts

Auf die Frage angesprochen, ob „Ratatan“ mit einer Mehrspieler-Komponente versehen wird, merkte Sakajiri an, dass das Motto des Titels wie folgt lautet: „Lasst uns mehr und zusammen spielen“. Daher liegt der Gedankengang nah, dass in der Tat ein Multiplayer geboten wird.

Mehr zu diesem Thema erfahren wir möglicherweise Ende des Monats.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Ratatan.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren