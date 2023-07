Tokyo Game Show: Sony in diesem Jahr nur mit Indies vertreten

Sony wird in diesem Jahr an der Tokyo Game Show teilnehmen. Allerdings sollten Besucher nicht darauf hoffen, einen Blick auf große Blockbuster werfen zu können. Stattdessen konzentriert sich der PS5-Hersteller auf die Präsentation einiger Indie-Titel.

Entsprechend wird Sony statt in der „General Exhibition Area“, wo Publisher wie Capcom, Level-5, SEGA und Square Enix ihre Spiele ausstellen, mit einem Stand in der „Indie Game Area“ zu finden sein. Die Austeller-Liste ist hier einsehbar (PDF-Download).

Auf der japanischen Messe werden somit keine First-Party-Titel wie „Marvel’s Spider-Man 2“ spielbar gemacht. Stattdessen könnten Games wie „Little Devil Inside“, „Lost Soul Aside“, „Neva“, „Pacific Drive“ und „Ultros“ im Gepäck sein.

Eigenständige Show durchaus denkbar

Auch wenn sich Sony im Rahmen der Tokyo Game Show auf den Indie-Bereich konzentriert, heißt das nicht, dass es in den darauffolgenden Monaten keine größeren Spiele geben wird. Darauf aufbauend könnte der PS5-Hersteller im Zuge der TGS 2023 eine eigenständige Show planen.

Erst kürzlich sickerte durch, dass der PS5-Konsolenexklusivtitel „Rise of the Ronin“ Anfang 2024 veröffentlicht wird, was eine Enthüllung in Team Ninjas Heimatland als durchaus denkbar erscheinen lässt. Und auch zu Spielen wie „Helldivers 2“ liegen noch nicht allzu viele Informationen vor, was beispielsweise für den Veröffentlichungstermin gilt.

Die Tokyo Game Show findet in diesem Jahr vom 21. bis zum 24. September 2023 statt. Die japanische Messe gehört zu den größten und wichtigsten Videospielveranstaltungen in Asien und sorgte in den vergangenen Jahrzehnten mitunter für die eine oder andere große Enthüllung.

In diesem Jahr wird die TGS als ein Hybrid-Event veranstaltet. Dazu gehören die folgenden Pläne:

Physischer Veranstaltungsort: Mit neuen Bereichen soll der wachsenden Spieleindustrie Tribut gezollt werden. Die Bereiche für Familien und Cosplay werden zum ersten Mal seit vier Jahren zurückgebracht. Auch die Bühnenveranstaltungen werden aufgefrischt, um mehr Unterhaltung zu bieten.

Virtueller Veranstaltungsort: Der virtuelle Veranstaltungsort „Tokyo Game Show VR“ wird das dritte Jahr angeboten. Hier können die Besucher zusätzlich zu Headsets und PCs auch mit Smartphones auf den Veranstaltungsort zugreifen.

Online: Die TGS bietet in diesem Jahr wieder Online-Programme an. Darunter befinden sich offizielle Streaming-Events und Testversionen von Spielen auf einer speziellen Steam-Seite.

Das könnte euch ebenfalls zum Thema interessieren:

Auch die Gamescom wird in diesem Jahr veranstaltet. Sie findet vom 23. bis 27. August 2023 einmal mehr in Köln statt. Während die Eintrittspreise erneut stiegen, steht fest, dass Sony nicht mit einem eigenen Stand an der deutschen Spielemesse teilnehmen wird. Nintendo ist hingegen in diesem Jahr dabei.

Weitere Meldungen zu Tokyo Game Show 2023.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren