One Piece Pirate Warriors 4: Neuer DLC überraschend angekündigt

Publisher Bandai Namco und Entwickler Omega Force haben angekündigt, dass das drei Jahre alte Musou-Spiel „One Piece: Pirate Warriors 4“ eine neue Erweiterung spendiert bekommt. Die Enthüllung der Charaktere soll am 22. Juli 2023 stattfinden, denn dort ist der zweite Tag des One Piece Day 2023.

Der DLC soll neue Charaktere beinhalten. Auf neue Missionen und eine neue Story werden wir vermutlich verzichten müssen. Doch Fans des Animes können sich freuen, dass es nach so vielen Jahren überhaupt neue Inhalte zu dem Titel geben wird.

One Piece: Pirate Warriors 4 bekommt neue DLC-Charaktere

Zuletzt bekam das Actionspiel „One Piece: Pirate Warriors 4“ am 17. Dezember 2020 eine Erweiterung spendiert. Dabei handelte es sich um das „Wano Kuni Pack“, in dem neue Samurai wie Kozuki Oden und Okiku auftauchten.

Demnach können wir bislang nur spekulieren, welche neuen Charaktere es geben wird. Vermutlich treffen wir auf neue Charaktere aus dem aktuellen Arc des Mangas. Möglich wären beispielsweise, ohne zu spoilern, ein ganz bestimmter Doktor und seine Satelliten.

Die Ankündigung auf Twitter könnt ihr hier nachlesen:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Alternativ könnte es sein, dass Charaktere aus dem Wano-Kuni-Arc nachgereicht werden, die es bislang nicht ins Spiel geschafft haben. Dazu könnte beispielsweise Yamato zählen.

An „One Piece: Pirate Warriors 4“ ist das Besondere, das es zu einer Zeit fertiggestellt wurde, in dem der Wano-Kuni-Arc noch nicht zu Ende war. Demnach hat sich das Videospiel ein anderes Ende ausgedacht als es jetzt im Manga der Fall ist.

Related Posts

Möglicherweise wird es also noch weitere Neuerungen geben, um den Arc doch noch so zu erleben, wie er im Manga zu lesen ist. Alternativ könnte es sein, dass Bandai Namco in der Zukunft einen fünften Teil der Musou-Reihe ankündigt. Doch wir müssen abwarten, was die Verantwortlichen letztendlich zum One Piece Day enthüllen.

„One Piece: Pirate Warriors 4“ ist bereits seit März für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erhältlich.

Weitere Meldungen zu One Piece: Pirate Warriors 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren