Blue Protocol: Trailer zum Amazon-MMORPG stellt die 5 spielbaren Klassen vor

Zum kommenden MMORPG von Amazon Games gibt es einen neuen Trailer zu sehen. Er nennt sich "Fight for the Future" und stellt die fünf spielbaren Klassen vor.

Letzten Dezember bestätigte Amazon Games das kostenlos spielbare MMORPG „Blue Protocol“ auch für den Westen. Für die Entwicklung ist Bandai Namco verantwortlich.

Fünf Klassen, unter denen ihr auswählen dürft, stellt jetzt ein neuer Trailer vor. Das sind sie:

Blade Warden: Kämpft mit Schwert und Schild.

Kämpft mit Schwert und Schild. Keen Strider: Auf den Fernkampf spezialisiert.

Auf den Fernkampf spezialisiert. Spell Weaver: Ein Magier, der einen Stab besitzt.

Ein Magier, der einen Stab besitzt. Twin Striker: Verfügt über zwei Streitäxte.

Verfügt über zwei Streitäxte. Foe Breaker: Schwingt eine massive Waffe, die an einen Vorschlaghammer erinnert.

Je nach Klasse spezialisiert ihr euch also auf Nah- Mittel- und Fernkampfwaffen. „Wählen Sie Ihre Waffen mit Bedacht, das Schicksal der Zukunft hängt von Ihnen ab“, heißt es in der Beschreibung. Herumquälen müsst ihr euch bei der Entscheidung allerdings nicht, da sich die Klasse jederzeit wechseln lässt.

Abgesehen davon zeigt der Trailer einen Teil der Spielwelt und ein paar Ausschnitte von Zwischensequenzen. Schaut jetzt selbst.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gemeinsam spielen wird belohnt

Zwar könnt ihr in „Blue Protocol“ alleine spielen, doch der kooperative Faktor steht im Fokus. In einer Gruppe lohnt sich das Erkunden wegen Schadensmultiplikatoren nämlich besonders. Nutzt also die Möglichkeit, euch mit bis zu fünf Spielern zusammenschließen. PvP-Inhalte hingegen sind fürs Erste nicht geplant.

Related Posts

In Japan ist das Free-2-Play-Spiel schon seit dem 14. Juni verfügbar – für PC. Europäer müssen sich wiederum wegen einer Verschiebung bis nächstes Jahr gedulden. Spielen dürft ihr dann wahlweise auf PS5, Xbox Series X/S oder PC.

Weitere Meldungen zu Blue Protocol.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren