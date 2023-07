Call of Duty: Katzen-Skin Sgt. Pspsps löst Realismus-Debatte aus

Call of Duty:

Bislang hat sich Activisions Shooter-Reihe „Call of Duty“ meist der eher realistischen Kriegskunst und dem Militär-Feeling verschrieben. Dies ändert sich nun in „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Call of Duty: Warzone 2“, in denen sich nach Superhelden nun auch Katzen-Operators spielen lassen.

Die langlebige „Call of Duty“-Reihe hat sich bislang meist dem realistischen Kriegs-Pathos sowie dem Militär-Look verschrieben. Ernste Kampagnenmissionen handeln von schwierigen Entscheidungen, die die Soldaten treffen müssen oder von Kumpanen, die die Einsätze nicht überleben.

Bis jetzt, denn nach Superhelden-Skins aus „The Boys“ hat Season 4 für „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Call of Duty: Warzone 2“ auch einen Katzen-Skin für die Spieler parat. Während sich einige Nutzer über „Sgt. Pspsps“ freuen und das Meme-Potential des Katzen-Soldaten sehen, fragen sich andere Spieler, was aus der Shooter-Reihe geworden ist.

Spieler fragen, ob Activision Katzen-Skin wirklich ernst meint

Vor wenigen Tagen erst brachte Season 4 Reloaded für „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Call of Duty: Warzone 2“ ein Crossover mit der beliebten Superhelden-Serie „The Boys“ mit. Für jeweils 2.400 Punkte stehen dabei Pakete mit den Supes Starlight, Homelander und Black Noir zum Kauf bereit. Nun gibt es ein weiteres 2.400-Punkte-Paket mit dem Namen „Whisker Tango“, mit dem die Nutzer ihren Operator in die orangefarbene Katze „Sgt. Pspsps“ verwandeln können.

Einige Spieler haben an dem Katzen-Soldaten bereits ihren Spaß gefunden. Auf Reddit ist derzeit etwa ein Video mit dem Namen „Laser Cats“ zu sehen, das Sgt. Pspsps mit den Kräften des Superhelden Homelander zeigt. Die Katze mäht dabei ihre Kontrahenten mit Homelanders Laserblick nieder. Während sich einige Spieler über das seltsame Crossover amüsieren, gibt es andere, die von den kaum noch realistischen Inhalten für „Call of Duty“ enttäuscht sind.

„Ich kann nicht glauben, was aus COD geworden ist“, schreibt etwa ein Nutzer in den Kommentaren auf Reddit. „Am Ende geht es nur ums Geld“, schreibt ein anderer erboster Spieler. „Du wirst die 12-Jährigen nicht dazu bringen, Monate nach der Veröffentlichung 20 Dollar für einen realistischen Skin auszugeben. Man braucht etwas Auffälliges, etwas das heraussticht, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Ich erinnere mich vage daran, dass ein Weed-Skin für eine Waffe eine große Sache war und die Leute sagten: Es ist nur ein Waffen-Skin, komm drüber weg. Sieh dir jetzt an, wo wir sind.“

