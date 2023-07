DreamWorks All-Star Kart Racing: Neues Rennspiel voller bekannter Charaktere angekündigt

Seit mehr als 30 Jahren sind Kart-Racer aus der Videospiellandschaft nicht mehr wegzudenken. Und in den letzten Jahren versuchen sich immer mehr Entwickler an dem Genre, das so lange fast ausschließlich von Nintendo beherrscht wurde. In den Abendstunden haben der Publisher GameMill Entertainment und das Entwicklerstudio Bamtang Games mit „DreamWorks All-Star Kart Racing“ einen weiteren Vertreter angekündigt.

Shrek, Kung Fu Panda und mehr

In dem kommenden Rennspiel, das im Laufe dieses Jahres für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC veröffentlicht werden soll, werden 20 der ikonischsten Charaktere aus den DreamWorks-Animationsfilmen sowie -serien um die Plätze kämpfen. Darunter finden sich Shrek, Boss Baby, der Gestiefelte Kater und weitere.

Des Weiteren wird man über fantastische Strecken rasen, driften und springen, die ebenfalls von den DreamWorks-Filmen inspiriert wurden. Auf den Strecken kann man magische Schalter aktivieren, um versteckte Abkürzungen aufzudecken. Mit freien Rennen, Pokalen, Herausforderungen und Zeitrennen gibt es einige Spielvarianten, die einen bei Laune halten sollten.

Sowohl alleine als auch im lokalen sowie Online-Mehrspieler kann man sich an dem unterhaltsamen Kart-Racer versuchen. Die Standard Edition wird mit 39,99 Euro zu Buche schlagen, während eine Digital Deluxe Edition für 49,99 Euro angeboten wird. Mit dieser erhält man zusätzlich zu dem Hauptspiel auch zwei exklusive Charaktere und ihre Karts. Dabei handelt es sich um Meister Oogway aus „Kung Fu Panda“ sowie den Wolf aus „Der Gestiefelte Kater“.

Erste Screenshots sollen bereits einen Eindruck von „DreamWorks All-Star Kart Racing“ vermitteln:

