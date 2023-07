Eiyuden Chronicle Hundred Heroes: Geistiger Suikoden-Nachfolger auf 2024 verschoben

Wie die Verantwortlichen Entwickler hinter dem Rollenspiel einräumten, wird sich "Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes" auf das nächste Jahr verschieben. Des Weiteren wurde bestätigt, dass sich der geistige "Suikoden"-Nachfolger mittlerweile in der finalen Produktionsphase befindet.

Mit „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ befindet sich bei den Entwicklern der Rabbit and Bear Studios ein rundenbasiertes Rollenspiel in Entwicklung, bei dem sich die kreativen Köpfe hinter dem Projekt von Konamis „Suikoden“-Reihe inspirieren ließen.

Ursprünglich sollte „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ im Laufe dieses Jahres für den PC und die diversen Konsolen veröffentlicht werden. Zum Wochenabschluss lieferten uns die Macher der Rabbit and Bear Studios auf der offiziellen Kickstarter-Seite des Rollenspiels ein Status-Update zur Entwicklung und räumten ein, dass aus der geplanten Veröffentlichung in diesem Jahr nichts mehr wird.

Stattdessen benötigen die Entwickler noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff und entschlossen sich daher dazu, den Release von „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ auf das zweite Quartal 2024 und somit ein paar Monate nach hinten zu verschieben.

Das Projekt befindet sich in der finalen Entwicklungsphase

„Um ein Spiel zu liefern, das von so vielen Fans unterstützt wurde, geben wir einen überarbeiteten Veröffentlichungstermin für Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes bekannt. Das Spiel wird nun voraussichtlich im zweiten Quartal des Jahres 2024 veröffentlicht. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die bestmögliche Geschichte sicherzustellen und die treue Unterstützung der Unterstützer mit dem bestmöglichen Spielerlebnis zu belohnen“, heißt es in dem Status-Update.

Des Weiteren bestätigten die Entwickler der Rabbit and Bear Studios, dass sich „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ mittlerweile in der finalen Entwicklungsphase befindet, und stellten frisches Gamepaly-Material und neue Artworks zu den wichtigsten Charakteren des Rollenspiels bereit.

Die neuen Spielszenen und das besagte Bildmaterial findet ihr auf der offiziellen Kickstarter-Seite des Rollenspiels.

Weitere Meldungen zu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes:

„Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung. Versprochen wird ein klassisches rundbasiertes Rollenspiel, das in verschiedenen Bereichen auf den Pfaden der „Suikoden“-Reihe wandelt.

Demnach warten nicht weniger als 100 spielbare Helden darauf, in eure Gruppe aufgenommen und im Kampf eingesetzt zu werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren