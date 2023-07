Rise of the Triad Ludicrous Edition: Konsolenversion wird noch ein wenig auf sich warten lassen

Rise of the Triad Ludicrous Edition:

Die Remaster-Auflage des Retro-Shooters "Rise of the Triad" erscheint in wenigen Tagen. Wer sich auf die Konsolenversion des Spiels gefreut hat, muss jedoch noch etwas länger warten, wie Publisher und Entwickler nun bekannt gaben.

Das Remaster zum Ego-Shooter „Rise of the Triad“, welcher 1994 erschienen ist und damals als Konkurrenz für „Doom“ vermarktet wurde, steht kurz vor dem Release. Nachdem die Verantwortlichen des Remasters, die Nightdive Studios, einen plattformübergreifenden Release am 31. Juli 2023 angepeilt haben, scheint dies nun nur noch für die PC-Version zu gelten.

Wer sich auf die Konsolenversion gefreut hat, muss sich noch etwas länger gedulden, wie Publisher und Entwickler kürzlich bekannt gegeben haben. Grund dafür sind, wie so häufig, Zertifizierungsprobleme für die Konsolenfassungen, welche die Verschiebung unvermeidbar gemacht haben.

Neuveröffentlichung des Klassikers dürfte bei einigen Nostalgie auslösen

„Rise of the Triad“ war damals vor allem wegen der Musik und der Technik beliebt, wurde aber aufgrund des hohen Gewaltgrades kurze Zeit nach Release in Deutschland indiziert. 2012 wurde ein Remake des Spiels auf Steam veröffentlicht, welches jedoch nicht allzu gut ankam.

Das nun erscheinende Remaster soll sich vollständig am Original orientieren, aber eine bessere Auflösung, eine unlimitierte Framerate und viele zusätzliche Inhalte bieten, die Fans des ursprünglichen Spiels von 1994 freuen dürften. Nightdive Studios ist außerdem dafür bekannt, alte Shooter auf aktuelle Systeme zu bringen. Das haben sie bereits mit „Doom 64“ oder „Quake“ gezeigt, die ebenfalls für PC und Konsolen remastered wurden.

Die PC-Version von „Rise of the Triad: Ludicrous Edition“ erscheint weiterhin wie geplant am 31. Juli 2023. Wann genau wir die Konsolenversion für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch erwarten dürfen, ist nicht bekannt. Es wird aber mit mehreren Wochen Verzögerung gerechnet.

